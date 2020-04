Uscătoarele de mâini - un pericol de răspândire a coronavirusului

Pentru studiu, patru voluntari şi-au spălat mâinile după ce au fost contaminaţi cu bacteriofag, un virus care distruge bacteriile şi nu este dăunător oamenilor. Mai apoi, participanţii la studiu au fost nevoiţi să-şi usuce mâinile cu ajutorul şerveţelelor de hârtie sau a uscătoarelor care se regăseau în băile spitalelor. Toţi participanţii au purtat câte un şorţ. După uscare, li s-a cerut să-şi treacă mâinile peste şorţ, iar cercetătorii au luat mostre de pe suprafeţele pe care le-au atins precum uşi, mânerele scaunelor, butoanele de lift, balustrade, telefoane etc.

Dr. Miriam Smith, medic boli infecşioase din New York susţine că ”aparatele de uscat mâinile încurajează potenţiala transmitere a microbilor. În contexul pandemiei de COVID-19, şerveţelele de hârtie ar trebui să înlocuiască uscătoarele de mâini în locurile publice pentru a nu răspândi virusul SARS-CoV-2”.

