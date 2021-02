Copiii de beizadele din USR precum și mulți naivi mai tineri o țin langa cu schimbarea României. O țară nouă, din temelii, cu niște contracte semnate de ei, de părinții sau rudele lor în locul celor semnate de reprezentanții PSD. Ministrul Sănătății vrea suplimentare de fonduri. Mulți dintre cei care vorbesc despre evenimentul de la „Matei Balș” și despre măsurile care ar trebui luate invocă absența fondurilor. Vorbesc insistent despre sistemul subfinanțat. Prim-ministrul Florin Vasilică Cîțu (cacofonie nefericită și obligatorie!) a spus că 95 % din bugetul Sănătății se duce pe salarii. Adică, ori sunt prea bine plătiți, ori sunt prea mulți! În același timp, reprezentanții sindicatelor din Sănătate fluieră și huiduie în fața guvernului! Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu mai mult de 2% sunt investiții și că restul se cheltuie pe medicamente, aparatură, consumabile etc.

Prim-ministrul Cîțu o scaldă ca la Ploiești. Ministrul Sănătății o bîlbîie. Cel mai aerian ministru nu știe ce să facă. El este doctor în cheltuieli! Cei de la putere încearcă să pună totul în spinarea foștilor guvernanți. Vasilică C. mai zice:

„Știm foarte bine că au fost probleme cu furnizarea agentului termic pentru acea zonă la începutul anului. Nu știu dacă s-a rezolvat. Vom vedea exact care au fost parametrii în care a fost furnizat agentul termic. Este o anchetă în curs de desfășurare. Pe mine mă interesează cel mai mult să vedem ce s-a făcut după tragedia de la Piatra Neamț, pentru că a existat o anchetă, au existat mai multe rapoarte, a existat un plan de măsuri și vreau să văd dacă au fost implementate. Pentru ceea ce s-a întâmplat la Matei Balș vom avea niște concluzii și vom putea lua și alte măsuri”

Lui îi trebuie cel puțin un an ca să înțeleagă ce s-a ales de planul de măsuri stabilit după accidentul de la Piatra Neamț. Oricum nu contează. Planula fost un pretext și pretext rămîne. Marcel Ciolacu, tresărind din somnul său de opozant, îi răspunde:

„Cîțule, le-ai arătat românilor cât de neom poți să fii, mințind o țară întreagă aflată în stare de șoc în ziua tragediei de la Balș, că în spitale se cheltuie 95% din bani pe salarii și sporuri! Te-ai folosit, meschin și calculat, de impactul mediatic al dramei pentru a emite o ticăloșie patentată de Băsescu, acum un deceniu: să asmuți categorii de români împotriva altora…”

Și adaugă:

”Ai tăiat anul trecut investițiile în spitale, atât de clamate acum de tine, până la un infim 2,5%! Și asta în an de pandemie, când tu și Orban tocați aiurea banii țării pe afaceri de partid gen Unifarm!

Salariile mediciilor, triplate de PSD pentru a stopa exodul acestora, ne țin încă pe ultimul loc în Europa la venituri brute lunare în domeniu.

Să te folosești de morții de la “Matei Balș” pentru a-ți argumenta austeritatea ne arată, Cîțule, că ești expresia cinismului pe care această putere le-o arată românilor, zi de zi!”.

Tot scandalul se reduce la bani. Unii urmăresc privatizarea domeniului (sursă bună de comisioane și procente!), fără să înțeleagă că mai mult de jumătate din populația țării noastre nu are cu ce să o abordeze. Dacă ar fi bani mai mulți, am avea un sitem de sănătate mai solid și o asistență medicală mai eficientă, cu spitale noi, cu aparatură modernă, cu niște condiții de vis, zic ei. Povești! Pe ce surse financiare? Ne trebuie și drumuri noi și școli noi și tehnică militară nouă și gropi de gunoi pentru protecția mediului! Și, încă o mie de lucruri! Ca la omul sărac! Toate pleznesc pînă la ziua de salariu sau pînă la plata pensiei!

Din păcate, povestea cu spitalele noi nu este decît o amăgire. Din ce bani? Pe cei de la Uniunea Europeană nu suntem în stare să-i luăm! Din buget nu putem rupe! Ceva mă face să cred că și suplimentarea de fonduri pentru Sănătate ar ține lucurile cam la același nivel. Obiceiurile din sistem ar continua. Chetuieli fără rost, aparatură inutilă, aparatură modernă achiziționaă pe comisioane enorme, fără contracte de întreținere și consumabile, contracte de întreținere cu firme fictive, achiziții de fake și de second hand, toată gama de trucuri pentru a sifona banii. Să nu recapitulăm lista contractelor și afacerilor lui Dorin Cocoș din epoca de aur a Eleniei Udrea!? În ele se vede cel mai bine cum arată vaca de muls a sistemului sanitar din țara noastră.

Nu cumva ar trebui să ne schimbăm noi? Nu ne trebuie alți oameni, nu neaparat ziduri și aparate? Alt mod de abordare? Altă mentalitate? Altă organizare? Alte reguli? Alte criterii de desemnare a managerilor? Alte metode de stimulare a performanței și de recunoaștere a valorilor? Nu cumva acestea sunt mai complicate chiar decît găsitul banilor?

cotidianul.ro