USR-Plus, singurii care propun aceeași măsură fiscală ca PSD

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Premierul Ion Chicu e de părare că Igor Dodon nu are ca obiectiv să încerce să ajungă în funcţia de premier, imediat ce pleacă de la Preşedinţie. Afirmaţia lui Ion Chicu a...

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Daca in casa ai aerul uscat, nu uita de puterea plantelor. Exista unele care te ajuta sa cresti nivelul umididatii din aer.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Daca obisnuiesti sa visezi aur si te intrebi ce inseamna cand visezi aur, daca e un vis ce prevesteste binele sau, dimpotriva, e ceva de rau, citeste in continuarea.

Soarele intra in Sagetator, Venus intra in Scorpion. Sincronizeaza-ti ceasurile! Luna inainteaza spre Varsator si va aduce putin dramatism. Pregateste-te de actiune! Simti energia dezvoltarii. Mergi tot inainte!

Dacă PSD este binecunoscut ca fiind vedeta clasei politice de 30 de ani în promisiuni fanteziste și populiste, propunerea USR-Plus, similară cu a PSD, referitoare la zero impozit pe salariul minim poate părea multora de neînțeles.

„Propunem ca fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) să investească cel puțin 50% din suma provenită din produse financiare (acțiuni și obligațiuni) emise de companii care investesc, în proiecte viabile din energie: centrale în cogenerare, energie regenerabilă” etc. „Aceste investiții vor contribui la tranziția energetică către o economie mai puțin bazată pe combustibili poluanți și ar fi o sursă importantă de finanțare pentru sustenabilitatea sistemului de pensii private”, susțin liderii USR-Plus în programul lor de guvernare.

Specialiștii insistă că propunerea USR-Plus este „o pomană socială” pe care o vor suporta restul contribuabililor deoarece bugetul țării este, în prezent, grav avariat de criza generată de pandemie, deficitul este de 9% iar gaura în buget, de 51 de miliarde de lei pe an, care s-ar creea în urma aplicării acestei măsuri este insurmontabilă. Pentru ca ea să fie acoperită, guvernul ar fi nevoit să crească alte taxe, alte costuri care ar apăsa pe toți contribuabilii.

Zero impozit pe salariul minim = 51 de miliarde de lei gaură în buget USR-Plus se revendică a fi de „centru-dreapta modern” conform programului lor politic. Dar o parte importantă a politicilor lor economice incluse în programul de guvernare 2020-2024 cu care se prezintă la alegerile din 6 decembrie sunt de stânga. „Zero taxe pe salariul minim” este titlul unui capitol din programul USR-Plus. Identic cu cel al PSD.

Respectiv zero impozit pe salariul minim pe economie. De precizat. Nici PNL, nici PMP, nici UDMR nu au propus această măsură, considerată de analiștii economici ca fiind de stânga și nesustenabilă financiar.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)