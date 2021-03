UTA Găgăuzia nu plătește TVA și a accize în bugetul nostru, dar returnarea TVA se face de la bugetul național

Respectiva este cunoscută pentru faptul că, la lansarea candidaturii sale pentru alegerile guvernatorului, în 2015, a citit un discurs abundând în expresii anti-europene și anti-românești pe care, potrivit unei investigații Rise Moldova, i l-a redactat curatorul său din serviciile speciale rusești. Ceea ce, de-a lungul mandatului său, n-a jenat-o să beneficieze în permanență de fonduri europene și românești substanțiale, pe care doar le-a folosit, trecând sub tăcere, de obicei, proveniența lor. La Comrat se obișnuiește ca doar pe un autobuz de mâna a doua, primit din Rusia, să se scrie cu litere mășcate ”Spasibo, Rossia!”

Istorie 5 Martie 2021, ora: 10:37

