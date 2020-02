Utile: Câte kilograme este sănătos să pierzi într-o lună

Dacă vizezi slăbirea prin arderea intensă din punct de vedere caloric la sala de sport, atunci trebuie să știi că vei avea de muncă undeva la 5-6 zile pe săptămână, dar cu efort moderat. Numărul caloriilor pe care le vei pierde astfel va fi determinat de sex, de vârstă, de greutatea inițială, de exercițiile fizice executate, de durata lor etc.

Dacă te hotărăști să tai caloriile din mâncare, cea mai bună metodă este să ții un jurnal cu toate mesele și alimentele consumate într-o zi. De asemenea, și mai eficiente sunt aplicațiile care îți montorizează fiecare îmbucătură și, chiar dacă pare tare enervant să ții cont de fiecare bucată pe care o înghiți, s-a dovedit că această metoda elimină proastele obiceiuri alimentare, precum ronțăiala fără rost și supraconsumul de alimente peste limita necesară sau peste cea care oferă senzația de confort și de sațietate. 1000 de calorii tăiate pe zi poate părea o decizie dură, dar dacă aduni pâinea, reumplerea farfuriei cu mâncare, untul, biscuții etc, vei vedea că e ușor să renunți la anumite alimente a caror lipsă nu duce decât la o siluetă mai subțire.

