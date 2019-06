Uzbekistanul a comandat noi trenuri de mare viteză / Tașkent - Buhara 605 km în 3 ore și 39 minute

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vara este minunată şi mult aşteptată. La fel şi ieşirile în natură. La munte, în păduri, în sate sau la mare. Ce este de făcut însă dacă începe o furtună? Cum te poţi adăposti în siguranţă? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi? Am aflat...

Un element important este că, datorită reliefului ce nu a pus mari dificultăți, costurile cu modernizarea liniei nu au fost atât de mari. De exemplu, pentru cei 253 km dintre Samarkand și Buhara costurile au fost de 400 milioane dolari. Trenurile rulează pe aceleași linii pe care merg și trenurile convenționale, mult mai lente, iar acest lucru a ținut costurile la un nivel scăzut. În plus, vitezele maxime sunt atinse pe porțiuni scurte, dar trenurile Talgo merg în majoritatea timpului cu viteze între 160 și 180 km/h.

Între Tașkent și Buhara, via Samarkand, sunt 605 km, iar trenurile de mare viteză fac 3 ore și 49 de minute. Un bilet costă aproximativ 30 de euro.

Țara are peste 4.000 km de cale ferată, dar autoritarul Karimov a avut acum un deceniu o idee ambițioasă; să lanseze trenuri de mare viteză între cele mai mari orașe ale țării. Până atunci, în rețeaua feroviară uzbecă vitezele medii erau de 50-60 km/h și rar trenurile atingeau 100 km/h. Totul avea să se schimbe.

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe orașe de pe Drumul Mătăsii: Samarkand și Buhara. Țara este celebră și pentru dictatorul Karimov care a condus statul timp de 27 de ani, până la moartea sa, în 2016.

