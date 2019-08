V-ați temut de România, domnilor tovarăși?

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

„Probabil, sunt considerat cel mai dur critic al actualei guvernări. Dar prognozele mele se adevaresc pe zi ce mandatul guvernării avansează. Mai relevantă decât orice este afirmația că “în Moldova nu are loc revoluție, ci redistribuire a...

Compania Avia-Invest, care a obținut concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, a fost vândută NR Investments Ltd, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

Acum un deceniu și ceva, pe când lucram la alt ziar, am polemizat cu D. Diacov, pe atunci președinte al parlamentului pe problemele de mai sus. Atunci am afirmat că R. Moldova ori va fi românească, ori nu va fi deloc. Rămân și azi la această părere.

Am încercat până aici să fac o explicație a situației în care am ajuns. Soluțiile reies din această explicație. Nu cred însă că sunteți pregătiți pentru aceste soluții. De ce?

Acesta e adevărul, domnilor tovarăși! Ați adoptat moldovenismul antiromânesc drept ideologie de stat (nedeclarată explicit oficial), fiindcă v-ați temut de România, deși era clar că din prima zi a botezării acestui stat trebuia pornită o operă istorică dificilă de restabilire a identității adevărate a unei populații aflate 200 de ani sub ruși.

Dacă ne uităm înapoi, nu putem să nu constatăm că de la declararea Independenței sale în 1991 RM nu a avut guvernări cu adevărat proeuropene care și-ar fi asumat sarcina modernizării, decomunizării și desovietizării acestui stat. Chiar și cele declarate proeuropene mai mult au mimat europenismul. Modelul unei Moldove primitive, rusificate, comunizate îi aranja nu numai pe comuniști, dar și pe democrații proeuropeni, fiindcă le aducea voturi și le asigura șansa să guverneze. Iată de ce, toate guvernările declarate proeuropene de până astăzi, într-o măsură mai mare sau mai mică, au fost proruse și antiromânești și au încurajat antiromânismul, guvernând cu urechile ciulite spre Moscova, nu spre București. Toate aceste guvernări s-au temut nu de Moscova, ci de București, toți domnii tovarăși de la ”91 încoace s-au temut de România, fiindcă le-a plăcut să guverneze și s-au temut ca nu carecumva România să le înghită țărișoara” și ei să rămână fără tron sub fund. De aici au pornit toate: chiar și cei care se declarau proeuropeni și proromâni, cum ajungeau la putere deveneau „un pic gravizi”, adică „un pic” proruși și antiromâni.

Oamenii normali care nu acceptă soluția comuniștilor au fost prinși într-o cursă morală, fiindcă ei trebuie să susțină o guvernare cu multe bube la cap, dar care se declară democrată și proeuropeană. Haideți să răspundem cinstit la această întrebare: este oare actuala guvernare una democrată și proeuropeană? Ca să răspundem la respectiva întrebare, haideți să vedem în ce fel de R. Moldova trăim azi – în una proeuropeană sau în una încă rusească, sovietică și comunistă. În cele ce urmează nu-mi propun să formulez soluții, voi încerca doar să găsesc o explicație a situației în care am ajuns.

