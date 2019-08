V-ați temut de România, domnilor tovarăși?

Acum un deceniu și ceva, pe când lucram la alt ziar, am polemizat cu D. Diacov, pe atunci președinte al parlamentului pe problemele de mai sus. Atunci am afirmat că R. Moldova ori va fi românească, ori nu va fi deloc. Rămân și azi la această părere.

Am încercat până aici să fac o explicație a situației în care am ajuns. Soluțiile reies din această explicație. Nu cred însă că sunteți pregătiți pentru aceste soluții. De ce?

Un articol de: Constantin Tănase

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Film 18 August 2019, ora: 09:43

Scriitorul George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.