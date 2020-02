Va denunța R. Moldova Convenția Europeană a Drepturilor Omului?

Deocamdată nu-i clar in ce mod premierul Chicu intenționează să „scoată” până la 18 mai 2020 banii din cei cinci judecători, or legal acest lucru este imposibil.

Astfel premierul Chicu a găsit altă soluție pentru a achita daunele cauzate de Curtea Supremă de Justiție in proprietarilor de la Casa de comerț „Gemeni” SA. Dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a criticat declarațiile facute de Ion Chicu, precum ca judecători care au pierdut cazuri la CtEDO ar putea fi urmăriți penal, Ion Chicu spune ca atât timp cat este in funcția de premier, nu va transfera niciun leu pe cauzele CtEDO.

Din aprilie 2019, S.A. „Gemenii” a intrat în posesia companiei Twins Estate SRL, care are doi asociați – Grigore și Fevronia Roșca, care dețin și grupul de companii ROGOB. În cazul în care noul proprietar este de bună credință, exproprierea acestora, pentru a returna bunurile acționarilor de la S.A. Gemenii va fi o sarcină imposibilă. Prin urmare, Guvernul de fapt are o obligație față de reclamanți de 3.6 milioane Euro.

Actualitate 23 Februarie 2020, ora: 08:27

