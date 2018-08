Vă este frică de unioniști, domnilor?!

În 1991, deputații primului parlament al Republicii Moldova au votat independența față de URSS, nu față de România. Politicienii actuali ai acestui stat n-au înțeles asta, nici la 27 de ani de la proclamarea Independenței în 27 august 1991.

Ieri, 27 august 2018 a fost o zi despre care Caragiale, Barbu sau Tănase ar fi scris, iar noi am fi citit, am fi râs și chiar am fi plâns...

În Piața Marii Adunări Naționale, unii politicieni împărțeau hrișcă și cârnăciori, alții protestau la monumentul lui Ștefan cel Mare, iar cei din urmă, reprezentanți ai puterii, făceau cordoane de polițiști pentru a depune flori la bustul marelui voievod în numele „independenții”. Toate acestea se întâmplau în timp ce la vama nedreaptă dintre cele două state românești participanților Marșului Centenarului le-au fost încălcate drepturile fundamentale la libera circulație.

Marșul Centenarului care a pornit pe 1 iulie, din Alba Iulia, și urmează să ajungă pe 1 septembrie la Chișinău este blocat de două zile în vama Republicii Moldova. Inițial, cei peste o sută de participanți au încercat traversarea frontierei pe la punctul de trecere Ungheni, dar le-a fost interzisă intrarea. Ulterior, la vama Albița au fost împărțiți în „cetățeni ai României” și „cetățeni ai Republicii Moldova”. Cei din stânga Prutului au fost ținuți pe loc pe motiv că trebuie să meargă mai departe numai cu autovehicule, iar cei din dreapta Prutului – că există probleme în sistemul informatic la verificarea documentelor și că nu sunt îndeplinite toate condițiile pentru traversarea graniței.





35 de persoane cu cetățenie română (între care și cetățeni moldoveni) au primit interdicție de a intra în Republica Moldova, iar Poliția de Frontieră a argumentat că printre ei se află persoane suspecte. Timp de două zile participanții Marșului Centenarului au înnoptat în vamă, iar astăzi au mai avut o tentativă de a trece frontiera. Pe partea stângă a Prutului s-au adunat sute de oameni pentru a-i întâmpina cu tricolor, muzică patriotică, pâine și sare în semn de solidaritate. Polițiștii de frontieră au reluat verificarea celor 35 de persoane declarate „suspecte”, procesul devenind de-a dreptul unul batjocoritor. Li s-a comunicat că există persoane în sistemul lor de verificare cu aceleași nume, prenume, care prezintă pericol pentru Republica Moldova.

Copii de 12 ani, tinerii de 20 și bătrânii de 70 de ani care au participat la Marșul Centenar reprezintă un pericol pentru Republica Moldova? Pentru independența, statalitatea și suveranitatea Republicii Moldova?

La București, are loc Reuniunea Anuală a Diplomației Române, unde președintele Iohannis este preocupat mai mult de PSD și al doilea mandat, decât de cetățenii țării sale. La Chișinău, guvernarea este preocupată de un concediu forțat și lupte politice interne „cu cârnăciori” și flori la monumente. Ambasada României la Chișinău a declarat că s-a autosesizat și sperăm să întreprindă acțiuni în acest sens, de protejare a cetățenilor români și respectarea drepturilor lor.

Autoritățile din Republica Moldova blochează Flacăra Unirii la Vama Albița. Dar cum rămâne cu infrastructura comună, cu grădinițele și școlile reparate pe bani românești, cu proiectele concrete construite datorită contribuabililor români, domnilor? Cum rămâne cu declarațiile siropoase despre aceeași limbă și frați de sânge? Unde sunt așa numiții politicieni unioniști care luptă pentru idealurile românești? De ce nu sunt la vamă cele n partide declarate unioniste care în campania electorală recentă nu-și dădeau rândul la a fi cât mai unionist? Se dovedesc a fi doar interese ieftine de partid!

Urmăriți toate transmisiunile și veți vedea câți politicieni au fost alături de românii noștri la vamă!

Timpul va trece, unioniștii vor traversa frontiera într-un final, își vor continua Marșul Centenarului până la Chișinău, unde pe 1 septembrie vor reitera dorința ReUnirii. Cel mai important, însă, este să învățăm, a nuștiu câta oară, lecția. Să alegem într-un final grâul de neghină, iar la următoarele alegeri să-i taxăm pe „unioniștii” care au rămas în concedii, în timp adevărații români erau reținuți în vama lui Hitler și Stalin.