Vă invităm la teatru! Teatrul Național Mihai Eminescu a anunțat repertoriul săptămânii viitoare

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

Casa Mare simbolizează colţişorul sufletului unde omul își păstrează ce are mai curat şi mai nobil. Cu o încărcătură profund poetică, capodopera a lui Ion Druță are și o linie bogată de subiect, Casa Mare fiind deopotrivă simbol al fericirii şi al deznădejdii. Piesa tratează valori des întâlnite în creația lui Druță: relația dintre uman și moral, sacru şi profan, ecologia naturii și ecologia spiritului, impactul tehnologizării, aspectele memoriei şi ale istoriei.Conflictul principal al dramei este de natură interioară. E, în fond, şi o frumoasă poveste de dragoste uneori ignorată de criticii seduşi de schema morală. Poate fi considerată ca şi alte texte epice şi dramatice ale lui Ion Druţă, veritabil manual de etică, valabil şi pentru lumea de astăzi.

Luminiţa Ţâcu împreună cu toată echipa a reuşit să desăvârşească frumuseţea – e vorba despre fiecare dintre noi, despre fiecare bunic, străbunic care a trecut prin foamete. Am văzut interviurile actorilor de la conferinţa de presă, ei nu joacă doar un text, ei îşi spun istoria lor, direct legată de rude, de moartea trimisă prin înfometare în Moldova. Poate că nu ar trebui să spun asta, dar Luminiţa Ţâcu mi-a zis că de multe ori nu reuşeau să facă repetiţii pentru că actorilor le venea să plângă când trebuiau să spună textul. Nu e vorba doar de istorie, ci de viaţă şi moarte. De viaţa şi moartea noastră.”

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani.

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani.

