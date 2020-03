Va rezista căsătoria ta și după ce trece criza coronavirusului?

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Femeia avea 55 de ani. A fost internată la un spital clinic din Tiraspol cu ​​pneumonie bilaterală. Într-o încăpere cu un bărbat la care confirmase anterior Covid-19. Când s-a aflat că are coronavirus, femeia a fost transferată la spitalul din Slobozia. O oră mai...

Este vorba despre o fată de 12 ani din Belgia. Tragedia absolut șocantă a fost anunțată astăzi de către purtătorul de cuvânt al centrului național de criză, Emmanuel Andre, anunță The Sun în urmă cu puțin timp.

„Tot mai mulți dintre noi suntem contaminați, dar asta se ține în secret”, mărturisește un medic din cadrul Centrulului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), care a apelat la Ziarul de Gardă pentru a povesti, sub protecția anonimatului,...

Având in vedere acțiunile vădit îndreptate împotriva propriilor cetățeni de către actuala conducere a RM, Guvern și președintele în persoana d-lui Dodon. Consider absolut necesara de a organiza grup de inițiativă păstrând distanta dintre oameni, sa mergem...

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 19 mii de distribuiri.

Majoritatea soților își petrec cea mai mare parte a fiecărei zile deoparte – cel puțin unul din ei părăsește casa pentru a merge la serviciu. Acum, însă, din cauza companiilor care și-au lăsat angajații să lucreze de acasă și cu carantina totală impusă de autorități, ambii parteneri trebuie să își petreacă aproape tot timpul sub același acoperiș. E mai greu pentru cuplurile care locuiesc în case mai mici. Acest apsect îi poate face să se simtă ca nu au un spațiu personal. Din acest motiv, mulți experți sugerează recunoașterea importanței timpului petrecut de unul singur. Uneori e bine să te cufunzi singur într-o carte sau să-ți pui căștile și să asculți muzica ta preferată într-un colț al camerei.

Cum te asiguri că mariajul tău nu devine o victimă a pandemiei de coronavirusul? Comunicarea e crucială, sunt de părere terapeuții. Secretul oricărei relații sănătoase este comunicarea. Este valabl în circumstanțe normale, nu numau în timpul izolării sociale. Pentru unii, acest lucru poate însemna discuții pe teme banale, precum vremea, cărți, seriale, etc. Pentru alții, ar putea fi esențială pentru a depăși anxietatea provocată de știrile despre noul virus.

