Va veni o criză cum nici nu-ți poți imagina! Profeția apocaliptică a unui profesor universitar din România

Mai rea decât coronavirusul va fi reacția oamenilor vulnerabili psihic. Care vor avea (deja au) manifestări extrem de violente. Creșterea numărului de îmbolnăviri va obliga guvernul să impună restricții, restricțiile vor genera reacții violente din partea oamenilor tulburați mintal. Asta va fi cel mai grav. Ne vom uita la televizor și vom vedea o lume populată cu zombies care aruncă cu cockteiluri Molotov, care au tot felul de manifestări violente, dintr-un singur motiv: că nu pot accepta realitatea. Acceptarea realității le depășește puterile psihice și atunci vor distruge totul, exact așa cum un bolnav dintr-un salon de psihiatrie distruge tot și chiar îi omoară pe cei din jur. Deja se vede vârful aisbergului. Doi oameni tulburați mintal, Oana Lovin și Mălin Bot (despre el cred că este tulburat mintal, pentru că îi aduce profit, câștigă 3.545 de dolari pe lună numai din donațiile primite pentru video-urile cu scandal) s-au luat deja aproape la bătaie ieri. Este numai începutul. Subliniez cuvintele: este numai începutul. Este o glumă, dincolo de care e prăpastia. Uitați-vă în Serbia. Nimeni nu mai are încredere în guvern. Și încearcă în fiecare zi să incendieze Parlamentul. Se va întâmpla și la noi. Pentru că nu se schimbă oamenii compromiși, se merge cu ei până în ultima secundă, până în groapă. În alte țări se dă demisia, se schimbă aerul. Se liniștește lumea. La noi, nu.

„Multă lume acum închide ochii, adică spune nu mai urmăresc situația, nu-mi pasă câte îmbolnăviri sunt etc. Ca să mă protejez. Mulți închid ochii și speră că atunci când îi vor deschide, nu va mai fi nimic. Asta va duce la traume severe. Pentru că arunci când vei deschide ochii situația va fi mult mai grea și, pentru că i-ai închis, creierul tău nu se va mai adapta. Va avea un șoc. Deci nu închide ochii. Racordează-te la realitate. Permite-i creierului să se adapteze. Altfel va fi șocat când va vedea 2.000 de cazuri și manifestări de stradă violente, cu mii de nebuni care și-au pierdut mințile și te va abandona. Adică îți vei pierde și tu mințile”, scrie Horea Mihai Bădău pe blogul său, recomandând românilor să fie atenți și să urmărească ce se întâmplă pentru a se adapta.

