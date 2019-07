Vacanță la mare? Ce trebuie să ai în bagaj

Vacanta la mare se apropie cu pasi repezi si iti faci griji pentru ca nu ai tot ce-ti trebuie sau nu stii ce sa iei la tine? Oricand poti uita ceva important acasa, asadar primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa-ti alcatuiesti o lista cu cele necesare pentru concediu! Iata ce nu trebuie sa-ti lipseasca din bagaj cand pleci la mare! Creeaza o lista cu cele necesare pentru a te asigura ca nu uiti nimic. Desigur, urmeaza o perioada de relaxare si nu vrei sa-ti bati capul cu nimic in tot acel timp. Cel mai bine este sa incepi sa faci din timp o lista pe care sa o completezi pe masura ce-ti amintesti ca ai cate-un obiect necesar la indemana.

Iata o cateva sugestii pentru aceasta lista: protectie solara, ochelari de soare, costum de baie, prosop de plaja, un balsam de buze si o crema hidratanta, o carte buna, sandale, pantaloni scurti, tricouri, papuci de plaja, un sarong, palarie de soare, telefon mobil si incarcator, lenjerie intima, pijama, periuta si pasta de dinti, sapun, sampon si balsam, dar si o lotiune dupa plaja.

Ia in considerare evenimentele la care urmeaza sa participi

In momentul in care-ti pregatesti garderoba pentru vacanta ia in considerare evenimentele la care vei participa, sau ce urmeaza sa faci seara. Daca pleci cu partenerul de cuplu veti dori sa petreceti o seara romantica la un restaurant elegant, deci vei avea nevoie de o rochie eleganta de seara, sandale sau pantofi, iar daca pleci cu prietenele si planuiti sa iesiti in club, atunci vei avea nevoie de o rochie scurta si pantofi cu toc. Desigur, indiferent de situatie trusa de machiaj si accesoriile nu trebuie sa-ti lipseasca.

Ia in considerare eventualele probleme de santate

Ar fi neplacut ca o durere de dinti, sau o problema gastrointestinala sa iti strice vacanta! Asadar asigura-te ca ai la tine pastile pentru dureri, medicamente pentru diaree, cativa plasturi, dar si un gel de dezinfectant.

Atentie! Daca urmeaza sa calatoresti intr-o alta tara, asigura-te ca ai toate vaccinurile necesare facute, in functie de destinatie. De asemenea, asigurati-va ca aveti la dumneavoastra produse pentru calmarea arsurilor solare cum ar fi cele pa baza de aloe vera sau castravete.

Ai grija de bunurile tale

Ai grija ca in vacanta sa nu pierzi documentele importante precum pasaport, buletin, card, bani etc. Este ideal sa ai in permanenta o borseta la tine in care sa tii toate lucrurile de valoare. Astfel, acestea vor fi permanenta in siguranta. De asemenea, in borseta poti sa adagi cateva obiecte pentru igiena personala: servetele umede, servetele din hartie, etc.

Obiecte pentru divertisment

Desi la mare nu ne dorim altceva decat sa stam la soare si sa ne relaxam, este posibil sa avem nevoie de cateva obiecte de divertisment: tableta sau laptop, casti, camera foto, incarcatoare, carti, etc.

De ce altceva ati mai avea nevoie in bagaj pentru o vacanta la mare

Daca iti doresti o vacanta cu adevarat perfecta trebuie sa mai adaugi pe lista cateva lucruri care sa-ti faca vacanta mai placuta si lipsita de griji, precum: o camera foto subacvatica, curele plutitoare pentru dispozitive, o geanta de racire, o geanta pentru plaja, un difuzor portabil impermeabil, bidoane de apa cu filtrare, o umbrela de plaja, un scaun de plaja, un ventilator de mana, pantofi speciali pentru mers prin apa, etc.

Acestea fiind spuse, nu ne mai ramane decat sa iti uram o vacanta placuta!