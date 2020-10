Vaccinul anti-COVID, aproape de a fi finalizat. Cine va avea prioritate și de câte doze va beneficia România în prima tranșă

„Sunt cel puţin 4 companii care sunt în studiu de faza a 3-a, ceea ce înseamnă că destul de curând am putea să avem vaccinul anti-COVID. Există şi posibilitatea să fie în acelaşi timp mai multe companii şi poate că ar fi bine să existe mai multe variante pe piaţă. Foarte probabil că dacă vorbim de contraindicaţii, ele vor fi extrem de puţine, cum se întâmplă şi în cazul vaccinului antigripal, dar lucrurile astea vor fi precizate clar atunci când vom avea vaccinul finalizat. În final, este important să avem o vaccinare extinsă, ca să asigure o imunizare între 70-80% dacă vrem într-adevăr să ajungem în punctul în care reuşim să închidem această pandemie”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul „Matei Balș”.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

A fi de stânga însemna, cândva, a lua partea omului de rând. Azi e a apăra cu orice preț, în numele progresului, o elită globală, fie ea și coruptă. Răsturnarea s-a produs sub protecția unei prese dure doar cu dreapta.

Horoscop 13 Octombrie 2020, ora: 08:55

Luna intra in Fecioara si face sextil cu Mercur in Scorpion, pe masura ce acesta se pregateste sa intre in retrograd maine. Este timpul perfect pentru o furtuna, iar aceasta este doar linistea dinaintea ei. Nu trebuie insa sa te ingrijorezi. Daca cineva poate face fata unei astfel de...