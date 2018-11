Vaccinul care a certat copiii cu şcoala: Părinţii care au refuzat să le fie vaccinaţi copiii contra rujeolei se vor adresa la CtEDO

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

Decizia Curții Constituționale le-a picat bine autorităților din autonomia găgăuză, care nu au respectat indicațiile Ministerului Educației. Astfel, până în prezent, 28 de elevi din regiune nu au voie să meargă la școală din cauza că nu au fost vaccinați împotriva rujeolei.Problema respectivă a fost dezbătută recent, la o ședință a Comisiei permanente pentru știință, educație, cultură, limbă și culte a Adunării Populare a autonomiei. În cadrul şedinţei, părinților copiilor nevaccinați li s-a recomandat insistent să se adreseze la specialiștii imunologi, pentru a obține un certificat medical. Problema cea mai mare este că, în același timp, în UTA Găgăuzia nu există imunologi și părinții sunt nevoiți să meargă cu cei mici până la Chișinău, pentru o consultație.O altă problemă importantă este generată de lipsa copiilor de la şcoală timp de aproape două luni. Directoarea şcolii de la Molești a promis că profesorii vor lucra suplimentar cu aceşti elevi, dar a sugerat că totuşi ar trebui să se implice și părinții, pentru că e vorba de un număr prea mare de ore pierdute.Am prezentat doar povestea unei familii, care a trecut prin situații stresante, după ce a decis să nu-şi vaccineze copiii, neavând încredere în sistemul național de imunizare. Alți părinţi au trăit emoții și mai mari, mai ales în cazurile în care copiii lor au fost duși la medic obligatoriu, cu toată clasa, și au fost vaccinaţi fără acordul părinților.De astfel de cazuri se ocupă deja Procuratura Generală. Chiar şi Aliona Serbulenco, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care promovează intens imunizarea, susține că astfel de situații sunt inadmisibile. „Am avut cazuri în care mama a fost categoric împotriva vaccinării și, la un moment dat, am constatat că al ei copil are toate vaccinurile”, a menționat secretarul de stat.Rujeola a revenit în R. Moldova după o pauză de doi ani. În ultimul timp, deși numărul cazurilor de rujeolă este în scădere, ultimele date actualizate de Agenția Națională de Sănătate Publică arată că focarele apar în alte raioane. Potrivit Alionei Serbulenco, îmbolnăvirile se înregistrează în localităţile unde acoperirea cu vaccinuri este joasă. „Continuăm cu aceleași măsuri de vigilență, dar problema că astfel copilul trebuie să meargă la școală ne pune în gardă”, susține aceeaşi sursă.

Părinții consideră că celor doi copii li s-a vorbit prea dur despre rujeolă și consecințele acestei boli, creându-se panică printre ceilalți. În plus, Vitalie şi soţie-sa sunt indignați că nu au fost invitaţi la școală pentru a li se cere explicații sau a fi îndemnați să-și vaccineze copiii, în loc ca cei mici să fie alungaţi acasă. Cei doi părinți relatează că au mers apoi la școală şi au cerut un act în care să fie indicat motivul și perioada în care copiii lor nu au voie să frecventeze instituția de învățământ, dar au fost refuzați categoric.

Printre cei care au solicitat asistența juristului este și familia Lucov din s. Molești, r-nul Ialoveni. Cei doi copii ai familiei, de 10 și 11 ani, au putut merge la școală în acest an, cel mult șapte zile.

