Cu câteva zile înainte de Sfintele sărbători de Paști, PSRM a organizat o nouă acțiune propagandistică cu iz electoral. Dacă în anii trecuți Igor Dodon și Zinaida Greceanîi au întâmpinat cu flori în mână așa numitul „foc haric”, în acest an, capii PSRM au întâlnit cu lacrimi în ochi o navă rusească cu un lot de vaccin Sputic V , supranumit în Rusia „фуфломицин” iar in restul lumii „vaccinul ucigaș”. Rușii n-au făcut publică originea acestuia vaccin – astfel nu se știe dacă lotul livrat la Chișinău este cel returnat de Slovacia sau Brazilia. De această dată, președinta Maia Sandu s-a abținut să mulțumească Kremlinului pentu acest „ajutor frășesc”.

Cultură 1 Mai 2021, ora: 08:00

