Vadim Cernîș: „Recomand cetățenilor R. Moldova să înțeleagă ce au în vedere politicienii prin soluționarea conflictului transnistrean”

Săptămâna trecută, Vadim Cernîș, ministru pentru problemele teritoriilor temporar ocupate și persoanelor intern strămutate al Ucrainei, a avut o vizită de lucru în R. Moldova. Redacția ziarului TIMPUL îi mulțumește oficialului ucrainean că a găsit timp pentru a ne acorda un interviu despre agresiunea rusească, anexarea Crimeii și conflictele înghețate din Donbas și regiunea transnistreană.

- Domnule ministru, care sunt rezultatele vizitei dvs. la Chișinău în zilele de 12-13 noiembrie?

- Am venit în R. Moldova, împreună cu o colegă de a mea din Georgia, la invitația vicepremierului pentru Reintegrare, Cristina Lesnic. M-am întâlnit cu reprezentanții Executivului de la Chișinău și am discutat mai multe probleme bilaterale. Unele dintre acestea nu țin de competențele ministerului, pe care-l conduc, dar sunt aici și ca reprezentant al Guvernului de la Kiev. Mai mult, Ucraina fiind membru al formatului „5+2”, mă interesează, în special, experiența R. Moldova în domeniul reintegrării teritoriale. Noi nu vrem să repetăm greșelile altor state și suntem recunoscători R. Moldova, pentru că ne-a oferit posibilitatea să discutăm sincer aceste subiecte. În aceeași ordine de idei, Ucraina a reușit, în timp foarte scurt, să acumuleze experiențe, prin care, din fericire, nu a trecut R. Moldova și suntem dispuși să le împărtășim. Mai mult, împreună vom lucra asupra unui memorandum cu privire la schimbul de informație și conlucrarea unor poziții comune cu partenerii externi în domeniul reintegrării și depășirii consecințelor conflictelor de pe teritoriile țărilor noastre, care au fost provocate de Federația Rusă. Menționăm însă că nu vorbim despre componenta militară, ci despre soluții pașnice de reintegrare a populației și teritoriilor noastre în componența constituțională a țărilor.

„Rusia a încercat să ne cumpere cu trei miliarde de dolari”

„Considerăm că Rusia își va schimba poziția”

Ucraina nu va pretinde la regiunea transnistreană

- În 2014, cetățenii Ucrainei au cerut guvernării să țină cont și de părerea lor. Ei își doreau integrarea europeană, fiindcă împărtășeau aceleași valori cu statele membre ale UE. Atunci Rusia a încercat să cumpere poporul ucrainean. Ea ne-a propus trei miliarde de dolari, încercând să ne convingă să renunțăm la integrarea europeană. Și cred că dezbinarea s-a produs pentru că avem o percepție diferită asupra valorilor. Există oameni pentru care este important să li se dea bani și pentru care nu contează valorile. În acest sens, apreciez alegerea poporului R. Moldova, dar și al Ucrainei, care au rămas ferm pe poziții și au ales calea integrării europene. Această opțiune nu a fost pe placul Federației Ruse, căci contrazicea toate regulile de la Kremlin. Ei nu puteau accepta că, după atâția ani de conviețuire în URSS, există un decalaj atât de mare în alegerea valorilor. De aceea Rusia a profitat de situație și a folosit toată influența economică, militară și informațională, pentru a nu ne permite să ne apropiem de Europa. Federația Rusă niciodată nu a privit Ucraina sau R. Moldova ca pe niște țări independente, care au dreptul să-și decidă viitorul, ci ca pe niște elemente suplimentare pentru asigurarea așa-zisei securități naționale și a intereselor rusești. Din această cauză, Rusia încearcă în continuare să întoarcă Ucraina în sfera sa de influență, inclusiv prin metode militare.- Acest lucru se va întâmpla exclusiv pe căi politico-diplomatice. Țin să menționez că Crimeea a fost anexată prin aplicarea forțelor armate de către Federația Rusă, iar introducerea ei în componența Rusiei nu este recunoscută de comunitatea internațională. Ucraina are câteva procese de judecată împotriva Rusiei în diferite instanțe. De aceea sperăm că peninsula va reveni sub controlul Ucrainei pe căi politico-juridice, prin regimul de sancțiuni și prin poziția fermă a comunității internaționale. Sigur că Rusia va trage de timp, sperând ca problema să fie uitată, însă noi avem deja experiența altor state și nu vom permite acest lucru. Dacă în cazul Transnistriei, Rusia încearcă să se detașeze de această problemă și insistă că reprezintă o a treia parte, în cazul Crimeii această tactică nu mai funcționează, pentru că acolo deja activează organele rusești.- Nu voi analiza conflictul transnistrean și cauzele sale, căci cetățenii R. Moldova le cunosc mai bine decât mine. În Donbas, se încearcă realizarea unui scenariu fără implicarea Federației Ruse, iar noi trebuie să discutăm cu așa-zișii reprezentanți ai raioanelor separate. Totuși, încă până la așa-zisele alegeri din regiune, comunitatea internațională a spus că nu va recunoaște subiectul ales. De asemenea, în procesul de la Minsk, există trei părți: Rusia, Ucraina și OSCE. Acolo nu există reprezentanți ai raioanelor pe care nu le controlăm, care participă doar de partea Rusiei. Aceștia nu vor fi recunoscuți niciodată ca parte în cadrul negocierilor. Rusia, după modelul altor conflicte, a creat un subiect artificial, pe care a vrut să-l primim în componența Ucrainei, pentru ca apoi, prin intermediul acestuia, să poată influența politica Ucrainei și a întregii regiuni. Însă Ucraina a învățat din experiența altor state și este foarte atentă ca structurile separatiste să nu fie recunoscute.- Îmi este greu să vorbesc despre un termen concret. Noi am analizat experiența Croației, Transnistriei, Georgiei, Columbiei, Irlandei de Nord și a altor țări. Acum am venit cu propunerea de a trimite în regiune o Misiune ONU de menținere a păcii. Acest mecanism nu a fost nici în R. Moldova, nici în Georgia, dar s-a folosit în Croația. Doar atunci când Misiunea ONU de menținere a păcii va intra pe teritoriul conflictului, voi putea vorbi despre termeni. Este important să existe un consens între statele partenere, căci decizia va fi luată în formatul ONU. Acum, câțiva ani, se credea că UE nu va impune niciodată sancțiuni Federației Ruse, dar, în prezent, acestea nu doar că se prelungesc la fiecare jumătate de an, dar devin și mai drastice. Sunt foarte multe elemente noi, prin care comunitatea internațională poate trage la răspundere Rusia pentru ceea ce face. În prezent, noi simțim toată susținerea din partea partenerilor externi, vedem impactul sancțiunilor și un anumit progres, și considerăm că Rusia ar putea să-și schimbe poziția.- Nu am analizat acțiunile autorităților și nici nu am urmărit dinamica acestui diferend, de aceea îmi este greu să răspund la întrebare. Totuși, un conflict nu poate fi reglementat doar de o singură parte. Iar astăzi nu există o dorință reală a Federației Ruse de a soluționa conflictul transnistrean, căci, în caz contrar, și-ar retrage trupele. O altă componentă, care se face simțită și în Ucraina, este influența propagandei rusești și a fabricilor de troli. De acea consider că marea greșeală a tuturor celor care au avut de a face cu Rusia este că nu au oferit oamenilor o alternativă de informare despre valorile democratice și avantajele democrației. Atât Ucraina, cât și R. Moldova, nu au construit atunci un sistem care ar informa societatea, dar niciun sistem de învățământ care ar dezvolta capacitatea oamenilor de a gândi critic, de a ține un discurs și de a găsi un consens. La acest capitol, am rămas în urma Federației Ruse, dar trebuie să recuperăm timpul pierdut.- Nu cunosc particularitățile politicii interne ale R. Moldova, dar nici un politician nu poate fi considerat normal, dacă va declara că nu dorește să rezolve un conflict. Eu recomand cetățenilor R. Moldova să încerce să înțeleagă ce au în vedere politicienii prin soluționarea conflictului. Deoarece există „pace negativă”, atunci când nu mai este război, dar problemele nu au fost reglementate. Şi există „pacea pozitivă”, când în interiorul societăţii s-a creat un sistem, care nu mai permite revenirea la conflict. De aceea toate țările, în care au fost încercări de destabilizare, ar trebui să creeze o „pace pozitivă”, care permite rezolvarea problemelor în interiorul societății.- Ucraina se deosebește de Federația Rusă și nu dictează nimănui ce să facă. Împărtășim principiul hotarelor și al suveranității statelor. Ucraina are teritoriul său, pe care-l apără, și nu vrem să luăm nimic de la nimeni. Noi trebuie să ne întoarcem teritoriile noastre, adică Crimeea.