Val de caniculă “fără precedent” în Europa. Meteorologii anunță temperaturi de 40 de grade

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

România are echipă, România are viitor! După ce au învins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victimă la Campionatul European de tineret învingând cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din...

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a interzis vineri companiilor aeriene ruse să opereze zboruri către Georgia, la o zi după ce vizita unui parlamentar rus la Tbilisi a dus la proteste masive în faţa Parlamentului georgian, potrivit The Guardian.

Mogulul telecomunicaţiilor din Franţa, Patrick Drahi, devine proprietarul casei de licitaţii britanică Sotheby's pentru 3,7 miliarde de dolari, potrivit unui anunţ dat publicităţii luni, arată Financial Times.

● „mi-ar place” Am auzit la televizor: Ce ţi-ar place să prezinţi? De ce nu e corect?

În Franţa, temperaturile medii au crescut cu 1,4 grade Celsius începând din 1990. Acordul pentru climă de la Paris, semnat în 2015, şi-a fixat obiectivul de a limita creşterea temperaturii medii pe planetă sub pragul de 2 grade Celsius în raport cu era preindustrială, sau chiar la 1,5 grade Celsius, pentru a limita consecinţele negative ale modificărilor climatice (caniculă, secetă, uragane, creşterea nivelului oceanului). Deocamdată, statele semnatare nu au implementat măsuri stricte în acest sens.

Începând de marţi, specialiştii francezi se aşteaptă “la valori cuprinse între 35 şi 40 de grade (la umbră)”, potrivit unui comunicat al Meteo-France. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate şi pe timpul nopţii: “mercurul nu va coborî în termometre sub pragul de 20 de grade Celsius în mare parte din ţară”.

