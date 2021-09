Valentin Dolganiuc: TV8, Jurnal TV și biroul Europei Libere din Chișinău sunt instrumente prin intermediul cărora Federația Rusă poartă un război hibrid total împotriva R.Moldova

TV8, Jurnal TV și biroul Europei Libere din Chișinău sunt instrumente prin intermediul cărora Federația Rusă poartă un război hibrid total împotriva R.Moldova și în special împotriva României, acuză analistul politic Valentin Dolganiuc, fost deputat în Primul Parlament și în următoarele două legislaturi, semnatar al Declarației de Independență și fost viceprim-ministru al R.Moldova.





Într-un interviu exclusiv acordat pentru Podul.ro, Dolganiuc punctează că tăcerea autorităților abilitate și a politicienilor puterii pe acest important subiect de securitate națională este ”o tăcere criminală”. El avertizează că relativizările și cancanizările cazului Natalia Morari-Veaceslav Platon nu sunt decât diversiuni ale FSB-GRU menite deturnării subiectului. Cine face asta fie e înregimentat, fie nu știe pe ce lume trăiește.

Prin îngroparea acestui subiect esențial, serviciile secrete rusești vor să salveze restul agenturii pe care o coordona Natașa Morari la TV8, susține Dolganiuc, explicând că atât la TV8 cât și la Jurnal TV și Europa Liberă Moldova sunt active mai multe personaje care fac parte din vechea rețea a lui Iurie Roșca, agent interzis pe teritoriul României. De altfel, Jurnal TV a reprezentat întotdeauna un frate geamăn al TV8.

Natașa Morari și aceste agenturi din presa așa-zisă ”proeuropeană” și ”anticorupție” sunt părți ale războiului hibrid purtat de Rusia în R.Moldova, explică Valentin Dolganiuc, amintind totodată situații petrecute în 2009, când agenta Natașa a fost împinsă în față de stăpânii cu epoleți pentru a juca pe o partitură românofobă prin excelență.

Vă prezentăm interviul domnului Valentin Dolganiuc:

Răzvan Gheorghe: Domnule Valentin Dolganiuc, vă mulțumesc că îmi acordați acest interviu. Ce credeți despre cazul Natalia Morari-Veaceslav Platon, marele subiect al acestor zile?

Valentin Dolganiuc: Și eu vă mulțumesc pentru dialog. Cât despre marele scandal al momentului, acesta reprezintă, în realitate, o gigantică problemă de securitate națională. Cei care încearcă să deturneze cazul Morari-Platon spre un sexgate, spre un subiect de cancan, fie fac conștient jocul agenturilor FSB-GRU, fiind înrolați în această misiune subversivă, fie n-au nici cea mai vagă idee de ceea ce se petrece în preajma lor.

Trebuie spus că în Basarabia are loc un război hibrid total, nu parțial. În aceste momente linia frontului lipsește, încă nu o putem vedea. Războiul hibrid are cu totul alte arme decât războiul clasic, convențional, arme pe care Rusia le folosește cu brio, și nu de ieri, de alaltăieri. Rusia este inventatoare de războaie hibride, informaționale. A folosit aceste tactici subversive și în anii ꞌ20, România fiind victima lor. Să ne amintim de acea așa-zisă răscoală de la Tatarbunar, din 15-18 septembrie 1924, care a fost importată, adusă de la Harkov. Printre altele, vă amintesc și de tentativa așa-zisei răscoale de la Hotin, în ianuarie-februarie 1919, unde au fost aduși infractori din Rusia. Așa că nu e nimic nou sub soare. Trebuie să realizăm că agenta Natalia Morari e o părticică din acest război hibrid purtat de Rusia.

Reporter: SIS știa prea bine că Natalia Morari e agentă FSB și că e parte din rețele rusești implantate în mass-media, în cazul de față fiind vorba despre rețeaua de la TV8. De ce nu a făcut nimic SIS până acum?



Valentin Dolganiuc: Explicația nu poate fi încă una foarte clară. Pot doar să presupun că, totuși, o anumită zonă a SIS s-a implicat, finalmente, în această problemă. E posibil ca în cadrul SIS să fi apărut până la urmă și elemente naționale care își iau în serios responsabilitatea pe care o poartă pentru a elimina agenții străini ai Rusiei. Nu cred că se putea face asta în perioada lui Dodon, Plahotniuc, Filat sau Voronin. Intuiesc că, în anumite zone ale SIS, unele lucruri se mai mișcă. Poate că e vorba, să zicem, de un naționalism local, de naționalism moldovenesc, ca să-l numesc așa, neavansând încă până la gradul de naționalism românesc la modul autentic. Sunt rațional și n-am speranțe atât de mari în ceea ce privește SIS. În perioadele lui Dodon, Plahotniuc, Filat sau Voronin, aceste elemente din SIS au vorbit în surdină. Cred că acum e vorba de o celulă din SIS care a acționat împotriva agentei Natalia Morari. Sper să fie vorba de niște luptători care ne rămân necunoscuți, dar care luptă împotriva factorului rusesc de ocupație. Asta ar fi explicația mea privind modul în care actuala problemă a fost parțial deconspirată.



Aceste televiziuni au fost inventate, menținute și finanțate de Rusia. Întreținând forme ale războiului hibrid...

Reporter: Sunt TV8 și Jurnal TV scule ale războiului hibrid rusesc despre care vorbiți?

Valentin Dolganiuc: Desigur. E motivul pentru care aceste televiziuni au fost inventate, menținute și finanțate de Rusia. Întreținând forme ale războiului hibrid, Rusia nu are nevoie să trimită tancuri și avioane în Basarabia. Tancurile și avioanele războiului hibrid sunt o serie de televiziuni, mai multe portaluri de presă scrisă dar și zone ale rețelelor de socializare. Internetul este folosit din plin de artizanii războiului hibrid, e o zonă în care fake news-urile se propagă foarte rapid.

În primul rând televiziunile sunt marea problemă, televiziunile Rusiei agresoare care pozează în posturi ”proeuropene” și ”anticorupție” în timp ce revarsă cel mai toxic moldovenism la braț cu toți oligarhii și tâlharii Moscovei. Televiziunile acestea – mă refer, în principal, la TV8 și la Jurnal TV – pompează falsuri pe badă rulantă, propagandă și numeroase narațiuni rusești, toate acestea fiind împachetate în diverse forme de moldovenism, în special cel propagat de așa-zisa națiune civică moldovenească proeuropeană, care numai proeuropeană nu e. Din nefericire asta se întâmplă în Basarabia, teritoriu ocupat de Imperiul rusesc.



Dacă cineva crede că Alianța Kozak a fost făcută pentru a scăpa de oligarhie, de Plahotniuc și de alți bandiți, să știți că se lasă păcălit de o iluzie.

Răzvan Gheorghe: Ce rol are agenta Natașa în cadrul acestui război hibrid?

Valentin Dolganiuc: Înainte de a intra în detalii, de remarcat că, din când în când, în astfel de teritorii/provincii ocupate sosesc generalii. Pentru mine este limpede că nu întâmplător a fost parafată la Chișinău, în 2019, Alianța Kozak. Mișcarea asta nu e absolut deloc întâmplătoare. Dacă cineva crede că Alianța Kozak a fost făcută pentru a scăpa de oligarhie, de Plahotniuc și de alți bandiți, să știți că se lasă păcălit de o iluzie. Pentru că nu Alianța Kozak l-a fugărit pe Plahotniuc – oligarhul a fost fugărit de americani. Ambasadorul SUA a vorbit doar 10 minute la telefon – 5 până când a ajuns în birou și alte 5 până când a ieșit din birou, iar Plahotniuc a dispărut.

Revenind la întrebarea dumneavoastră, vă spun că agenta Natalia Morari e parte componentă a armatei rusești de ocupație care poartă un război hibrid împotriva Basarabiei și a întregii Românii, compromițând proiectul proeuropean și menținând Chișinăul departe de București. Una dintre marile mize ale Nataliei Morari este compromiterea ireversibilă a întregii prese din Republica Moldova.

Morari a fost chipurile expulzată în 2007 din Rusia – din start am spus că avem de-a face cu o legendare a serviciilor rusești de informații, pentru că, printr-o fază similară am mai trecut în 1988, atunci când un alt discipol al Rusiei, mă refer la agentul Iurie Roșca, a fost catapultat de la Televiziunea Națională a Republicii Moldova, unde avea un salariu fabulos pentru anii aceia, la Muzeul de Literatură, pe un salariu de nimic, acolo unde se plămădea Mișcarea de Rezistență și de Renaștere Națională. O astfel de implantare s-a întâmplat și în cazul Nataliei Morari. Istoria se repetă ca o farsă, însă la alte dimensiuni.

În 2009, pe 7 aprilie, apariția ei de nicăieri – pentru că Natalia Morari era un nimeni și nici nu a făcut vreodată parte din Mișcarea de Rezistență și de Renaștere Națională – a dus la regia aceea FSB-istă care încerca să dea vina pe România pentru așa-zisa rebeliune. Ulterior s-a demonstrat că întreaga operațiune a fost 100% rusească. Rusia nu-l mai dorea pe Voronin și serviciile secrete ale Kremlinului au acționat în conformitate cu asta. Paradigma în care Voronin era șef de stat trebuia să ia sfârșit, așa că Moscova l-a înlăturat în 2009. Tentativele de a implica România au fost absurde și caraghioase, n-au păcălit pe nimeni, deși Morari și-a dat toată silința.



Pentru mine este extrem de limpede că Natalia Morari a fost un agent care a ocupat postul de general al unei armate, iar această armată se numește TV8.

Îmi amintesc un episod cu Natalia Morari, care apăruse și se agita pe acolo, pe 7 aprilie. În seara acelei zile, am văzut-o într-o ipostază bizară. Plecasem din Piața Marii Adunări Naționale și mă îndreptam spre o locație din preajma Liceului ”Gheorghe Asachi”. Mergând pe Strada Pușkin, în spatele unui grup de cunoscuți și fiind atent la provocări, am văzut-o pe Morari că, la un moment dat, în apropierea Palatului Național, a răspuns la telefon și s-a desprins de grupul protestatarilor, mergând în dreapta, acolo unde erau toată armata și securitatea lui Voronin, în spatele Guvernului. Evident că s-a desprins de grup pentru ca ceilalți să nu audă ce vorbea ea la telefon. Nu a schestrat-o nimeni, nimeni nu s-a apropiat de ea, și nici Natașa Morari n-avea vreo frică, vreo reținere, fiindcă făcea ce făcea cu învoire de la Poliție. Acțiunea ei era coordonată cu structurile de forță ale regimului. Atunci mi-a fost cât se poate de clar de unde venea acea conspirație și cine stătea de fapt în spatele așa-zisei rebeliuni.

Pentru mine este extrem de limpede că Natalia Morari nu a fost numai un agent de influență – ulterior a fost ridicată în grad, fiind transformată într-un agent care a ocupat postul de general al unei armate, iar această armată se numește TV8. Repet: televiziunile TV8 și Jurnal TV au fost create de Rusia și-s menținute, finanțate și controlate de aceeași Rusie.

Reporter: La TV8 și la Jurnal TV se găsesc și personaje din vechea agentură a lui Iurie Roșca?

Valentin Dolganiuc: Da. În aceste televiziuni se regăsesc și o serie de vechi discipoli de-ai lui Iurie Roșca. Eu n-am nici cel mai mic motiv să cred, cu atât mai mult având în vedere politicile editoriale, că Iurie Roșca nu-și exercită în continuare influența asupra lor. Știu însă cu precizie că Roșca plătea foarte bine oamenii din mass-media, pe care-i înregimenta mai apoi, și spun asta cu toată responsabilitatea.

Cu aceeași responsabilitate atrag atenția că agentul Iurie Roșca are oamenii lui și la Europa Liberă Moldova. De ceva ani, postul Europa Liberă din Chișinău este un post rusesc, spun asta având proprietatea termenilor. Nu mai e vorba de aceeași Europă Liberă pe care eu, în anii tinereții, fiind elev în clasele superioare, o ascultam cu mult drag, fiindcă se spunea adevărul despre Imperiul rusesc și despre românitatea basarabenilor.

Armata rusească de ocupație se simte foarte confortabil în Republica Moldova, întrucât are o susținere largă în presă, în partidele politice, în administrație, în mediile de afaceri și în cele interlope. Rusia deține toate televiziunile de influență de la noi, nu Republica Moldova, nu niște antreprenori în adevăratul sens al cuvântului, nu Bucureștiul, nu Bruxellesul. Desigur, din când în când Rusia folosește Bruxellesul, folosește Berlinul și Bucureștiul, fiindcă are rețele și acolo, asta e o altă chestiune deosebit de importantă, însă prezența este eminamente rusească, nu europeană sau românească aici la Chișinău.



Scopul cancanizării subiectului este acela de a relatiziva și de a îngropa subiectul real cu scopul salvării armatei rusești de la TV8 și de la Jurnal TV

Reporter: Acum se încearcă deturnarea subiectului, relativizarea și îngroparea lui. De ce tac autoritățile abilitate, instituțiile? De ce tac politicienii așa-ziși proeuropeni? De ce tac personaje altminteri gălăgioase?

Valentin Dolganiuc: Dacă nu înțelegem profunzimea și ramificațiile cazului Natalia Morari-Veaceslav Platon, și acceptăm decuparea acestuia de giganticele probleme pe care le presupune, așa cum încearcă agenții FSB și cozile lor de topor din Republica Moldova, dezastrul va fi mai amplu decât ne putem imagina. Scopul cancanizării subiectului este acela de a relatiziva și de a îngropa subiectul real cu scopul salvării armatei rusești de la TV8 și de la Jurnal TV. Cine trece peste așa ceva, fie nu înțelege nimic din ce se întâmplă în jurul lui, fie e înregimentat.

Eu spun toate aceste lucruri și mi le asum deschis, fiindcă tăcerea înseamnă participare la crimă, o crimă care e săvârșită împotriva neamului românesc. Asta trebuie să se înțeleagă: ținta reală nu-i Republica Moldova, ci România și neamul românesc. Această crimă a început la 28 iunie 1940, când Rusia a ocupat Basarabia, și tot continuă. Când am încercat să revenim la România, visul nostru a fost îngropat în tranșeele de la Nistru, prin declanșarea războiului de către Rusia, în 1992. De atunci, armele folosite de serviciile secrete rusești au fost diversificate, multiplicate, resemnificate. Kremlinul și-a amplificat războiul hibrid, pe care l-a folosit din plin și când a ocupat Crimeea, dar și pentru a intra în Georgia, instrumentând mass-media și ulterior armele tradiționale pentru a ocupa aceste teritorii. Republica Moldova e o victimă a războiului hibrid rusesc.

Din acest motiv, pe mine mă uimește ”tăcerea de aur” a tuturor instituțiilor care ar trebui să reacționeze. Mulți dintre cei cu care am discutat se comportă ca niște lași – trebuie spus că unii dintre ei s-au comportat cu aceeași lașitate și la sfârșitul anilor ꞌ80, atunci când a apărut șansa noastră de a renaște și de a ieși de iure, dar nu și de facto, din Imperiul rusesc. Nici astăzi, după 30 de ani de așa-zisă independență a Republicii Moldova, unii nu îndrăznesc să se pronunțe, să spună răspicat adevărul, și se uită în jur speriați ori de câte ori își deschid gura. Însă lucrurile acestea trebuie spuse cu subiect și predicat și asumate public, cu fermitate. Ocupația rusească, războiul hibrid, armata aceasta de agenți FSB-GRU din televiziuni și din alte organisme de presă – toate acestea sunt subiecte extrem de importante pentru ceea ce se întâmplă acum cu Basarabia.

Serviciile secrete rusești depun eforturi considerabile pentru ca întregul caz, care e un caz de securitate națională, să fie redus la un sexgate



Serviciile secrete rusești depun eforturi considerabile pentru ca întregul caz, care e un caz de securitate națională, să fie redus la un sexgate, ceea ce e inacceptabil. Acțiunile acestea reprezintă noi diversiuni ale Rusiei și au rolul de a salva armata de agenți de la TV8, armată în care s-au pompat cu nemiluita bani rusești, fie că acești bani au venit prin Bruxelles, prin Berlin, prin diferite fundații, cum sunt Fundația Konrad Adenauer sau Fundația Robert Schuman. Ceea ce înseamnă că rușii pervertesc, controlează și folosesc în mod hibrid instrumente democratice cu blazon așa-zis european.

Doar în ultimii ani s-au pompat sume uriașe și așa-zise europene în TV8, prin diferite ambasade, fundații, asociații. Ce autorități ale Republicii Moldova verifică unde și cum au fost cheltuiți acești bani? Nu mai vorbesc la negru câți bani au primit aceste televiziuni de la diferiți oligarhi și tâlhari care fac jocurile Rusiei, fiindcă asta-i unica direcție pentru șleahta asta. Din ce informații mi-au ajuns la ureche, aud că e posibil ca TV8 să fie deținută de un ONG. E incredibil că acceptăm să trăim într-o gubernie în care serviciile rusești vin și-ți fac televiziuni, ONG-uri, societate civilă, partide ș.a.m.d.. Oare TV8 se supune legilor privind funcționarea organizațiilor neguvernamentale, sau legii audio-vizualului? Cine investighează toată acestă încrengătură FSB-istă? Caraghios e că după toate aceste fapte și mascarade, apărătorii Nataliei Morari invoca prezumția de nevinovăție și vor probe, asta deși știm cu toții că niciun serviciu secret nu-și deconspiră agenții. Cum pot să vin eu acum cu un certificat de la FSB? Asta e o enormitate. Astfel de problematici nu se judecă după probe, fiindcă nu avem acces în bazele de documente ale FSB și GRU, dar se judecă după comportament și fapte, ori faptele vorbesc de la sine de ani și ani de zile.

Astăzi, Republica Moldova este dezgolită total, nu are structuri de apărare, nu are linii de demarcare și nici nu există o armată care să o apere de Imperiul rusesc. E extrem de grav că instituțiile statului nu intervin pentru a face lumină. E îngrozitor că marea majoritate a presei este o parte a armatei rusești de ocupație care nu lucrează pentru ”independența” Republicii Moldova și pentru o apropiere de România, de Uniunea Europeană, ci pentru așa-zisul Departament Moldova de la Kremlin.

Veți vedea că toate aceste proiecte ce vizează o apropiere de România – independența energetică, independența mediatică și toate celelalte proiecte esențiale –, ei bine, acestea nu se vor întâmpla. În funcția de deputat, de viceprim-ministru, am insistat ca România să fie prezentă în Republica Moldova atunci când se făcea privatizarea întreprinderilor de aici. Treceam la faza capitalismului. Apropierea nu s-a produs și nici prezența României în Republica Moldova nu s-a făcut simțită, asta fiindcă și la București activau mulți agenți ai Rusiei. Cumva am fost igorați, iar asta nu s-a întâmplat din motive economice, haideți să fim serioși.

Este dramatic ce se întâmplă în Republica Moldova. E criminală tăcerea celor care ar trebui să se pronunțe și să vorbească deschis despre acest caz. Se încearcă scoaterea din circuit a subiectului, deturnarea lui, pentru a salva celelalte instrumente de propagandă și de influență ale Moscovei, rețelele rămase pe poziții. Azi în Basarabia nu există prezență mediatică românească relevantă. În Basarabia există doar prezență rusească. Propaganda Rusiei bate pe fiecare centimetru pătrat. Dacă totuși ni s-a oferit șansa de a pune reflectoarele pe agenții serviciilor rusești prezenți aici și noi nu facem acest lucru, atunci suntem părtași la această crimă. Dar responsabilitatea aparține în primul rând instituțiilor statului. De cazul Natașa-Platon trebuie să se ocupe SIS, instituția responsabilă de securitatea națională a Republicii Moldova.

Reporter: Aveți vreo așteptare de la SIS? De la alte instituții abilitate? De la noua putere de la Chișinău?

Valentin Dolganiuc: Nu am nicio așteptare, pentru că aceaste instituții sunt infiltrate de serviciile secrete rusești și primesc indicații tot rusești, chiar și atunci când le sunt transmise prin intermediul Bruxellesului. Dacă ne uităm puțin în spate și vedem cine cu cine se regăsesc în diferite poze pe care le-au făcut în anii ăștia electorali, poate că vom avea și o perspectivă de ansamblu și vom înțelege tăcerea și lipsa de acțiune a autorităților de forță sau politice. În aceste poze vedem prietenia dintre cei care astăzi au ajuns în funcții înalte ale statului și agenții FSB de la TV8, bunăoară, dar și de la Jurnal TV. E încă o dovadă că Rusia domină aici și că nu are nici cea mai mică intenție de a da înapoi, dimpotrivă. Întregul caz Morari-Platon demonstrează cu prisosință cât de prezentă și cât de agresivă e Rusia în Basarabia.

Dar oare ce fac acum ONG-urile de presă și instituțiile care ar trebui să protejeze breasla jurnaliștilor. Tac, evită subiectul, deși au înfulecat numeroase fonduri europene pentru prevenirea acestor situații, pentru lupta cu fake news-urile și pentru susținerea unei așa-zise prese independente.



