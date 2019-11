Politică 4 Noiembrie 2019, ora 10:43 Valentin Naumescu: PIERDEREA CHIȘINĂULUI ESTE PRIMUL MARE PREȚ plătit de blocul ACUM pentru nefericita coaliție cu socialiștii pro-ruși Marime Font



PIERDEREA CHIȘINĂULUI ESTE PRIMUL MARE PREȚ plătit de Blocul ACUM pentru nefericita coaliție cu socialiștii pro-ruși. Vor urma și altele... Din păcate, am avut dreptate. Și în vară, când am criticat (printre puținii din România) intrarea Blocului ACUM în coaliția cu partidul pro-Moscova al lui Dodon, și săptămâna trecută, când am atras atenția că nu ar trebui să fim prea optimiști pentru ziua de duminică.

Coaliția din vară a schimbat multe în dinamica politicii din Republica Moldova și a demobilizat o categorie de votanți. Chișinăul era dominat de forțele liberale pro-europene de prin 2003, dacă nu mă însel. Pierderea Chișinăului este un semnal tare prost, cu un an înaintea alegerilor prezidențiale. În loc să crească în continuare în preferințele alegătorilor, pornind de la baza bună de 30% pe care o obținuseră, și să câștige următoarele alegeri după încă patru ani în opoziție, acum încep problemele și declinul pentru Maia Sandu și Andrei Năstase. Blocul ACUM a căzut în capcana Rusiei și a schimbat "captivitatea față de regimul oligarhic" cu "captivitatea față de Moscova". Cum să mai faci cu succes apel la alegătorii tăi din anii trecuți să vină să te scape de candidatul socialiștilor, pe vechiul și atât de clarul criteriu pro-Vest vs. pro-Est, când tu însăți (alianța partidelor pro-europene) ai deschis poarta Rusiei în majoritatea parlamentară, le-ai dat cheile puterii și le-ai facilitat obținerea de poziții influente în stat? Votul pe considerente geopolitice și strategice NU trebuia pierdut! La Chișinău, funcționa cu succes de 16 ani! Astăzi socialiștii i-au păcălit pe tinerii noștri politicieni pro-europeni din Republica Moldova și au câștigat pe "criteriul gospodarului" care anulează semnificația votului strategic și geopolitic. Reduta pro-occidentală a Chișinăului a căzut. Degeaba rupeți săptămâna viitoare sau cât de curând (este predicția mea, nu am această informație) Pactul cu socialiștii, căci răul a fost deja făcut. VALENTIN NAUMESCU



