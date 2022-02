Valentin Naumescu: PROPUNEREA LUI MACRON PENTRU PUTIN

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Vremea va fi destul de caldă pentru această perioadă. Noaptea teritoriul țării va fi în continuare sub influența unui front atmosferic, ceea ce pe arii extinse va provoca precipitații...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Faptul că a anunțat că trimite trupe franceze în România (foarte bine!) în cadrul NATO nu înseamnă că ne-a închis gura și gata, noi aici nu mai avem dreptul să spunem nimic și trebuie să aprobăm la NATO și la UE tot ce propune Franța. Nu ne dorim ca trupele trimise să constituie mai târziu obiect de negociere cu Rusia iar peste câțiva ani și să le vedem retrase, în spiritul noii ordini europene de securitate negociate cu Rusia. De aceeea este foarte bine să avem în primul rând trupe americane, sub steagul și comandament SUA, și baze permanente pe teritoriul României, așa cum doresc ferm și Polonia și Statele Baltice și cum NATO începe deja să ia în considerare.

1. Pentru că Rusia este agresorul indubitabil din Europa de Est, având trupe de ocupație în Ucraina (Crimeea), Georgia (Osetia de Sud și Abhazia) și Republica Moldova (Transnistria)2. Pentru că, mergând pe raționamentul calmării "neliniștilor de securitate" ale Rusiei (o teribilă ipocrizie!), s-ar putea ca Moscova să ne spună că se simțea în siguranță înainte de 1989, când jumătate din Europa era în lagărul socialist iar statele est-europene făceau parte din Pactul de la Varșovia! Harașo, tovărășie!3. Pentru că Putin a enunțat pe 17 decembrie un set de pretenții inacceptabile și chiar obraznice, care cer NATO revenirea la aliniamentele din 1997 și interzicerea dreptului statelor suverane europene de a-și decide singure alianțele din care doresc să facă parte, pe baza valorilor și tipului de civilizație la care aspiră (adică, așa cum s-a văzut, la spațiul occidental, nu la spațiul "lumii ruse" - cu excepția lui Lukașenko, care încă așteaptă să fie numit colonel în armata rusă, așa cum spune că i-a promis Putin)4. Pentru că Rusia nu este un regim credibil politic, ci unul autocrat, criminal (cum bine a spus Biden anul trecut), mincinos și abuziv, care își ucide și întemnițează opozanții din politica rusă - de ce ar face altfel, dacă ar avea ocazia, cu cei din politica internațională?5. Pentru că, dacă s-ar simți într-adevăr amenințat de Ucraina, Putin ar negocia un Tratat de neagresiune cu Kievul, ceea ce bineînțeles că nu-l interesează. Putin nu are nimic de negociat cu Kievul, el dorește ca SUA și numai SUA să îi recunoască dreptul la sferă de influență (zonă tampon) în Europa de Est și statutul de superputere pe care Moscova l-a pierdut în 1989 și nu îl va mai recâștiga niciodată, rolul de superputere rivală Occidentului revenind acum Chinei, într-o nouă ordine mondială bipolară, SUA (Occident)-China.Vom afla curând, probabil "pe surse". Cunoscând însă un anumit tip de gândire politică franceză pe relația tradițională franco-rusă (de la Charles de Gaulles și vizita sa în URSS din 1966 încoace), sperăm să nu fie vreo nouă suprastructură de securitate europeană, vreun naiv "Board of Trust" NATO-Rusia, care chipurile să asigure consultări instituționalizate și să necesite consens (deci recunoașterea veto-ului Rusiei) pentru deciziile Alianței occidentale. Să nu uităm că o asemenea structură iluzorie (Consiliul NATO-Rusia) a eșuat și nici nu a contat pentru Rusia în 2014, când au anexat Crimeea.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

