Valentin Naumescu: Putin a subestimat SUA și NATO

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Prețul motorinei a depășit pragul psihologic de 20 de lei per litru. Continuă scumpirea carburanților și la acest început de săptămână, conform deciziei ANRE, care a anunțat prețul maxim de referință, valabil pentru 1 februarie, potrivit sinteza.org.

Într-o astfel de lume, în care SUA au o economie (PIB nominal) de 12 ori mai mare iar China de 8 ori mai mare decât Rusia, Moscova nu are multe opțiuni fezabile. Ar putea încă să aleagă dacă vrea să aparțină Europei libere și democratice (căci este evident că nimeni nu vrea să atace și să ocupe Rusia, această ipocrizie discursivă a Moscovei trebuind abandonată), lăsând astfel libere țările din jurul ei, să-și aleagă direcția strategică pe care o doresc, sau să formeze un bloc politic și militar al puterilor revizioniste împreună cu China, recunoscând însă dominația acesteia, caz în care poate că ar reuși să își mențină controlul asupra fostului spațiu sovietic est-european dar ar pierde spațiul central-asiatic, ar deveni o provincie a Chinei din punct de vedere economic și ar rămâne o țară înapoiată, coruptă și autoritară. Cel mai trist este că din această alegere lipsește, deocamdată, poporul rus.

5. În concluzie, aș fi tentat să văd scenariile 1 și 2 ca cele mai probabile, urmate de scenariile 3 și 4. Scenariul 5 este cel mai improbabil dar, dacă spun americanii, nu poate fi exclus. La o privire mai atentă, Putin a pierdut deja războiul, înainte de a-l începe. Toate variantele pe care le mai are teoretic la dispoziție sunt perdante pentru el și pentru Rusia – unele pe termen scurt, altele pe termen mediu și lung.

4. Declanșarea nebuniei totale, prin invadarea pe scară largă a Ucrainei, simultan dinspre est, nord și sud, cu schimbarea conducerii politice de la Kiev urmată de instaurarea unei conduceri pro-ruse și a unui regim autoritar, care să nu mai organizeze în viitor alegeri libere și corecte. Deci, ar fi vorba de transformarea Ucrainei într-un al doilea Belarus, supus și umil. Personal, nu consider acest scenariu nici realist și nici foarte probabil, dar teoretic el nu poate fi exclus. Dacă informațiile din sfera publică sunt corecte, 100.000 de soldați masați în acest moment la frontierele Ucrainei nu reprezintă o forță cu care Moscova să cucerească o țară mare cum este Ucraina (cu o armată de 250.000 de oameni), o țară de aproape 45 de milioane de oameni, înarmată parțial de țări membre ale NATO, și mai ales să poată menține pe termen lung această ocupație. Spre comparație, armata Germaniei naziste, Wehrmacht-ul, avea în 1939 nu mai puțin de 13,6 milioane de soldați.

3. Deturnarea bruscă și surprinzătoare a agendei internaționale spre o altă temă, care să facă uitat eșecul din Ucraina și neobținerea garanțiilor scrise din partea SUA și NATO privind reinstaurarea sferei de influență a Moscovei în Europa de Est. Belarus, Georgia, Nagorno-Karabah, Republica Moldova, Balcanii de Vest ori o mișcare de forță în Siria, Cipru ori legată de Turcia ar lua, probabil, pe nepregătite Vestul. În oricare din zonele menționate mai sus, Rusia are pârghii de a crea rapid noi teme controversate, de a destabiliza și crea crize sau de a specula ezitări și indecizii politice ale Vestului. Ar salva oarecum imaginea lui Putin de lider puternic, care înfruntă Vestul, chiar dacă nu ar reprezenta decât o perdea de fum care să asigure ieșirea din scenă a Țarului cu mâna goală din criza est-europeană.

Bun. Am înțeles de ce strategia lui Putin nu a funcționat iar Vestul nu a cedat șantajului. Ba mai mult, Putin vede în prezent rezultatul acțiunilor sale, total opus așteptărilor lui – va crește curând prezența militară a SUA și NATO pe Flancul Estic și se va întări sprijinul internațional pentru Ucraina. Un eșec mai lamentabil decât acesta nici nu își putea imagina.

Niciun președinte american nu se teme de război, dimpotrivă, poate vedea în identificarea unui dușman al țării sau într-o mare operațiune militară externă un excelent prilej de trezire a giganticei economii americane, a complexului militar-industrial de proporții bugetare fabuloase, a înnoirii tehnologiilor, a activării serviciilor de informații și rețelei externe impresionante de prieteni ai Americii, a dinamizării alianțelor pe care SUA le menține dormante pe toate continentele etc. Pentru că mizele pe care le apără America în lume sună atât de nobil, niciun președinte american nu a pierdut al doilea mandat din cauza intrării într-un un mare război. Abia ce se mai dezmorțește și iese la încălzire mașinăria de război americană, anchilozată în obositoarele războaie culturale și ideologice interne, între progresiști și conservatori. Abia așteaptă cohorte întregi de super-experți din armată și sistemul agențiilor guvernamentale, bine plătiți, să arate ce tehnici de luptă și contracarare de ultimă generație au mai descoperit și la ce sunt utili. Deci, o mare iluzie să-și închipuie cineva că SUA poate fi șantajată cu războiul...

Până și oportunistul Macron, aflat în campanie electorală, cu două luni înainte de alegeri, s-a prins că tema lui predilectă, autonomia europeană și Armata Europeană a UE, nu prea mai are căutare, și s-a reorientat rapid, preferând să pozeze în mare putere garantă în cadrul NATO, dispusă să trimită militari în România, pe lângă cei americani, dacă guvernul de la București semnează contractul pentru corvete. În fine, vom mai avea ocazia să vorbim despre amploarea, credibilitatea și stabilitatea prezenței militare franceze în România și despre cumpărăturile pe care trebuie să le mai facem din oferta industriei franceze de apărare...

În primul rând, capacitatea uriașă de mobilizare și unificare a Occidentului în fața unei amenințări definite ca dușman comun, atitudine pe care SUA și Marea Britanie au reușit întotdeauna să o impună cu succes - în toate cele trei mari războaie ale secolului XX, cele două Mondiale și cel Rece. Occidentul pare slab și divizat doar atunci când nu are un dușman comun de care să se teamă. În momentul în care apare amenințarea existențială, se produce „miracolul”: solidarizarea politică, economică, militară, culturală și civilizațională apare imediat. Oricine pune în pericol status-quo-ul și supremația Vestului este perceput ca inamic, fiind izolat și copleșit de forța a peste 30 de națiuni democratice, libere și bogate, care își unesc resursele împotriva agresorului.

