Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Klaus Püschel, medic legist german este de părere că toate victimele coronavirusului cărora le-a făcut autopsie ar fi murit în cursul acestui an din cauza comorbidități foarte grave.

Sergiu Gaibu: „Economia moldovenească are o situație monetară bună la momentul actual și această fereastră de oportunitate ar putea fi exploatată, dacă este administrată corect. Cu investiții în memorial, havuzuri și alte cotizații orientate spre campania electorală, evident că...

Cunoscut sub denumiri distincte precum cea științifică Armoracia rusticană sau cea de origine dacică „ustoronila”, fiind înrudit cu varză, conopida și muștarul, hreanul este o rudă foarte apropiată a verzei, fiind cu totul diferită, un hibrid între specia...

In ultimii ani, firmele de morărit si panificatie au scos pe piată o multitudine de tipuri de făină in functie de produsele pe care doriti să le gătiti, astfel incat puteti găsi gata ambalată făina pentru: cozonac, biscuiti, foetaj, semialbă, albă, neagră.

Clipe de groază pentru o fetiță de 11 ani care s-a pomenit sub roțile unui microbuz marfar. Și asta după ce ar fi ieșit pe șosea cu trotineta ei electrică.

În noaptea de Paști din acest an, creștinii își vor putea sfinți cozonacii, vinul și ouăle pascale în afara bisericilor, dacă vor respecta măsurile impuse de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Enoriașii sunt obligați să poarte măști și mănuși și să...

– Ce icoane aveți în casă, doamnă Valentina? Avem icoana Sfinții arhangheli Mihail și Gavriil. Hramul satului și al casei noastre e în cinstea acestor Sfinți. Icoana ne-au dat-o nașii când ne-au cununat, pe mine și pe soțul meu Ilie. Mai avem în casă icoana Maicii Domnului, mi-a dăruit-o sora mea, a adus-o de la o mănăstire din munții Apuseni, România, e pictată pe lemn. Ne place să ne adunăm de sărbători, avem doi feciori, unul e la Chișinău, celălalt e cu noi în Slobozia Mare, ambii sunt căsătoriți, ne-au dăruit 2 nepoți. În fiecare an mergeam de Paști la biserică, dar primăvara aceasta vom sărbători acasă.

– Povestiți-ne, vă rugăm, de biserica din Slobozia Mare. Am avut în sat o biserică foarte mare, Biserica Sfinții arhangheli Mihail și Gavriil, ea a fost construită în anul 1870. Biserica era în formă de cruce, la fiecare din cele patru extremități se înălțau câte patru coloane. Clopotnița avea cinci clopote: trei clopote mari și două mici. Când băteau clopotele, se auzeau tocmai din Galați! Spre nefericirea slobozenilor, biserica a fost distrusă în mod barbar la indicațiile bolșevicilor, în anul 1960.

– Aș aminti că la Slobozia Mare (raionul Cahul) există și o Casă de Cultură cu totul specială, are o capacitate de 1000 (!) de locuri. Clădirea e monument de arhitectură, impresionează tavanul pictat în stilul templelor romane, coloanele înalte, albe, sala în formă de amfiteatru. Aici susțin concerte mulți interpreți din R. Moldova și România, se desfășoară concursuri, sărbători folclorice. Casa de Cultură e și sediul principal al vestitului ansamblu de cântece și dansuri populare „Vatra horelor”, condus de Nicolae Arbuz. Înființat în 1973, ansamblul a pregătit generații de muzicieni, dansatori, participă la festivaluri naționale și internaționale de pe ambele maluri ale Prutului, câștigând premii și trofee. Da, e un centru important pentru viața culturală din sat. Ne mândrim că avem o Casă de Cultură atât de mare și arătoasă. Ne bucurăm că am reușit să o renovăm, să facem reparații capitale, acum arată ca nouă!

– La Slobozia Mare e și lacul Beleu, un miracol al naturii. În lacul Beleu se întâlnesc peste 20 de specii de pești, inclusiv plătica-de-Dunăre, bibanul-soare, țigănușul-bătrân, crapul, șalăul, văduvița ș.a. Între lunile mai și iulie, înfloresc nuferii galbeni și albi. În bazinul de apă viețuiesc țigănuși negri, egrete albe, în stufării își face cuib lebedele, cocostârcii, berzele. Cum i-ați deprins pe săteni să păstreze aceste frumuseți ale locului? De mai mulți ani ecologia satului e în centrul atenției primăriei. Avem mare grijă să nu le fie aduse daune speciilor de plante, păsări, animale. În fiecare an facem curățenie generală în sat și în vale, spre lacul Beleu. Doar primăvara aceasta nu am mobilizat prea mulți oameni, din cauza pandemiei. Dar ei singuri s-au mobilizat si au facut curățenie în dreptul gospodariilor lor.

– L-am vizitat cu doi ani în urmă, este un muzeu de excepție (director, Gheorghe Plăcintă). Muzeul conține 11 mii de exponate, unele din perioada preistorică, s-au scris și câteva cărți despre istoria satului, aveți și scriitori născuți în Slobozia Mare, de exemplu, poeta Calina Tifan. Ce populație avea satul mai demult și câți oameni locuiesc astăzi în localitate? Populația satului a scăzut dramatic, de la 8000, la 5880. Ne-a afectat și pe noi migrația, acest fenomen nu ne-a ocolit. Dar cei care am ales să trăim în satul nostru, avem grijă de el și ne dorim dezvoltarea lui. Dacă ne-am referi, bunăoară, la Muzeul de Istorie și Etnografie, pot să vă spun că a fost schimbat acoperișul muzeului, instituția e unul dintre cele mai vizitate locuri din sat. Mai ales primăvara și vara ne vin mulți oaspeți, turiști, pentru că tot în Slobozia Mare se află Rezervația științifică Prutul de Jos.

– Felicitări pentru activitatea intensă, în folosul consătenilor Dvs. Spuneți-mi vă rog, în tinerețe nu ați dorit să plecați din sat, precum au făcut-o mii de basarabeni? – Nu, nu am vrut să plec din sat, dar dacă am rămas, mi-am zis că trebuie să scăpăm de glod, să ne facem o viață demnă, interesantă aici, acasă. Sunt mândră de rădăcinile mele. Noi ne păstrăm frumoasa limbă română, datinile, obiceiurile, bucurându-ne totodată de beneficiile vieții moderne, cu drumuri, iluminare stradală, apeduct, asistență medicală, servicii de calitate. Satul nostru a fost menționat documentar prima dată în anul 1436, dar au trăit oameni aici din vremuri străvechi, dovadă sunt obiectele păstrate la Muzeul de Istorie și Etnografie din Slobozia Mare.

– Stimată doamnă Valentina Carastan, din ce an sunteți primar în Slobozia Mare, unul din cele mai mari, frumoase, îngrijite sate din Republica Moldova? – Sunt primar al satului Slobozia Mare din anul 2007, sunt la 4-lea mandat.

