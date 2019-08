Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

„Unirea cu România este singura şansă şi soluţie de securitate pentru Republica Moldova. Nu trebuie să acordaţi prea mare atenţie Transnistriei. Ruşii nu întorc niciodată nimic”, declarase activista, în decembrie 2010, într-o intervenţie telefonică în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră“ de la Jurnal TV. Ea îşi exprimase speranţa că ţara noastră va scăpa pentru totdeauna de comunişti şi îl lăudase pe liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care era pe atunci preşedinte interimar. „Comuniştii obţin tot mai puţine voturi şi sperăm că degrabă vor ajunge la gunoi. Lucrurile se vor schimba dacă, în următorii trei ani, PCRM va fi înlăturat de la putere. Dumneavoastră aveţi un politician bun cum este Mihai Ghimpu, care a avut curajul să nu vină la ruşinoasa paradă de 9 mai de la Moscova. Tot el a încercat să readucă pe ordinea de zi adevărul istoric. Aceste lucruri trebuie să i le explicaţi poporului. Tineretul nu are nevoie de comunism şi standarde sovietice”, susţinea Novodvorskaia, citată de jurnal.md.

