Valeriu Cerba: Știm cine e adevăratul regizor și autor al războiului sângeros de pe Nistru. Și acesta este Kremlinul (europalibera)

Valeriu Cerba, doctor în drept, colonel de poliţie în rezervă, participant la conflictul armat de la Nistru din 1992. Preocupat de problema transnistreană, a acumulat şi sistematizat foarte multe informaţii, materiale şi probe care ar demonstra motivul pentru care Republica Moldova și alte republici fost-sovietice au fost afectate de mișcări separatiste. Europa Liberă i-a cerut opinia despre controversa provocată de recenta declarație a ministrului de externe Aureliu Ciocoi că în 1992, Rusia a vrut „să pună capăt războiului de pe Nistru”.

Europa Liberă: El a spus că Rusia a venit să oprească vărsările de sânge...

Valeriu Cerba: „Noi am luptat împotriva Armatei a 14-a, a mercenarilor și cazacilor racolați, fapt recunoscut de mult, inclusiv de reprezentantul Federației Ruse Dmitri Rogozin, trimisul lui Putin, reprezentantul dânsului pentru soluționarea conflictului transnistrean, care a recunoscut în cartea sa că el a racolat și a adus oameni. Noi cunoaștem foarte bine și au fost publicate foarte multe materiale că Armata a 14-a a fost implicată direct și din arsenalele Armatei a 14-a a fost sustras armament atât ușor, cât și greu, și au fost înarmați mercenarii și cazacii aduși din Ucraina și din Rusia, și din multe alte regiuni din fosta Uniune Sovietică. Așa că eu regret foarte mult această bâlbâială a unor demnitari și consider că ei ar trebui, în primul rând, să se gândească la consecințe și apoi să declare lucruri care n-au avut loc. Dar nu uitați declarațiile fostului comandant al Armatei a 14-a, binecunoscutului general Lebed, care ne-a numit pe noi toți fasciști români, că aici se află instructori, armament etc. Asta a fost o minciună gogonată și se vede că dânsul la fel a fost un un fel de trimis al Moscovei pentru a salva imaginea Rusiei și încercările lor disperate de a împiedica dezmembrarea artefactului colos al imperiului sovietic. Cam așa cred eu și să nu uităm de trimișii Moscovei, militarii, eu personal cu colegii mei am reținut in 1992 vreo 24 de mercenari, foști militari condamnați în pușcării, trimiși să lupte împotriva noastră, pe care i-am reținut la gara din Varnița și au fost trimiși înapoi în Rusia. Și un alt exemplu îl constituie sângerosul comandant din Bender, colonelul Iuri Kostenko, care așa a și fost poreclit – „sângerosul comandat”, care cu iscusință a demonstrat fața Moscovei și care era scopul lor. Noi, de fapt, vedem în ultimul timp declarațiile mai multor politicieni din Moscova și putem să tragem o concluzie cine sunt adevărații regizori și autori ai războiului sângeros de pe Nistru. Și acesta este Kremlinul.”

