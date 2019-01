Valeriu Ghilețchi, desemnat cel mai activ parlamentar de la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Deputatul moldovean, vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, a fost desemnat cel mai activ parlamentar al anului 2018 în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Politicianul a participat la 338 de voturi din cele 339 în sesiunea anuală a APCE.





Confirmarea se conține într-un mesaj de felicitare expediat de Secretarul General al APCE, Wojciech Sawicki, care a subliniat că implicarea și devotamentul lui Valeriu Ghilețchi sunt înalt apreciate în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

„Este o deosebită plăcere să vă informez oficial că ați fost cel mai bun „votant” în cadrul APCE în sesiunea 2018. Permiteți-mi, în numele Adunării, să vă adresez cele mai calde felicitări pentru implicarea și dedicarea Dumneavoastră, care sunt înalt apreciate în cadrul APCE”, a declarat Secretarul General al APCE, Wojciech Sawicki.

Mesajul original, în engleză:

Wojciech Sawicki: It is with a great pleasure that I would like to officially inform you that you had been the best “voter” in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 2018. Allow me – on behalf of the Assembly – to congratulate you most warmly for your involvement and dedication which are highly appreciated.

De menționat că Valeriu Ghilețchi este președintele Comisiei pentru Alegerea Judecătorilor CEDO din cadrul APCE, fiind și membru cu drepturi depline în cadrul Comisiilor de Monitorizare, pentru Egalitate și Nediscriminare, dar și în cadrul Comisiei Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă.

Și în anii precedenți, deputatul moldovean a primit mai multe mențiuni și premii pentru participare exemplară la vot și implicare activă în cadrul APCE.

La alegerile din 24 februarie, Valeriu Ghilețchi candidează independent pe Circumscripția Nr. 51 (SUA și Canada), unde colectează în această perioadă semnături pentru a fi înregistrat de către CEC în cursa electorală.