Valeriu Munteanu: Algoritmul, instrumentul principal pentru AIE1 și AIE 2, revine…

Unul dintre cele mai sonore și permanente acuzații imputate de societatea civilă, guvernării Partidului Democrat, pe bună dreptate, a fost lipsa totală de transparență în actul guvernării, astfel, luarea deciziilor, mai ales după rămânerea PD de unul singur la guvernare s-a făcut pe sub masă, pe sub plapumă, iar lipsa de transparență în actul de guvernare și în mod implicit cel de luare a deciziilor la Guvern și Parlament a avut efecte devastatoare pentru calitatea guvernării, contribuind enorm la șubrezirea statului de drept.



Transparentizarea în luarea deciziilor la Guvern, Parlament și APL a fost unul dintre angajamentele cele mai importante ale #bloculuiACUM, din care am făcut parte, angajându-ne să nu mai discutăm alianțe cu ușile închise, să nu mai partajăm funcții, să nu mai negociem la sânge „oamenii noștri”, să nu mai punem oameni noștri de partid, în locul oamenilor lor de partid, să triumfe principiul meritocrației, să facem concursuri transparente pentru toate funcțiile (și să nu prelungim concursurile până are loc înțelegerea pe omul agreat într-o funcție sau alta, a se vedea povestea cu concursul de la CNA)…să construim astfel un stat de drept.

La o luna distanță de la preluarea guvernării, cel mai probabil sub presiunea PSRM și a lui Igor Dodon personal, dar și dintr-un confort amăgitor al guvernării, aceste angajamente ale Blocului ACUM au fost abandonate, ori nu am văzut nici o ședință publică (așa cum s-a promis) a alianței de guvernare PSRM-ACUM, nu am văzut cel puțin agenda acestor ședințe și comunicate de presă despre rezultatele negocierilor, nu am văzut o paradigmă clară, limpede despre ce urmează să facă guvernare, despre oamenii care preiau funcțiile în Guvern și în alte structuri ale statului, doar se întrevede o partajare clasică a funcțiilor între PSRM, PAS și PPDA, după modelul păgubos al AIE-rilor, dar mult mai ne-transparent.

Cel mai recent și pregnant exemplu, este primăria municipiului Chișinău, unde „părțile”, într-o obscuritate plahotniucistă au decis să împartă între ei (până la alegeri, sau poate și după) funcțiile de pretori și vice-pretori, iar ulterior și cele de șefi de direcții și instituții subordonate. Astfel, conform pactului ascuns și netransparent, realizat în birourile de la Parlament, PSRM urmează să numească pretor la Botanica și Râșcani, PAS la Ciocana, iar PPDA la Buiucani și Centru, la fel după un anumit algoritm (vă aduceți aminte de acest termen din timpul AIE 1 și AIE 2) vor fi partajați și vice-pretorii. Se pare că unii pretori și vice-pretori puși de PD vor fi păstrați, pentru că au reușit repejor să se revopsească în culorile coaliției PSRM-ACUM.

Am un apel sincer și dedicat către Maia Sandu și Andrei Năstase. - Stimată doamnă prim-ministru, domnule vice-prim-ministru, perioada de anduranță a coaliției PSRM-ACUM se încheie deja. Vă rog mult, scoateți procesul de luare a deciziilor la lumină, faceți transparență, legată de prioritățile de guvernare (vrem să vedem un calendar clar de acțiuni), dar și legat de Președinție (alegerile din 2020), Parlament, Guvern, Procuror „european”, justiție, Moldova-Gaz, primăria Chișinău și alianțe locale, alte teme fundamentale, altfel, o să reeditați modelul AIE-lor, iar oamenii vor fi și mai dezamăgiți.



