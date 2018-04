Candidatul PL este convins că va ajunge în turul doi, unde va câștiga în fața socialistului Ion Ceban cu o majoritate covârșitoare.



Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal la funcția de primar al Capitalei, a vorbit în premieră, într-un interviu pentru TIMPUL, realizat la el acasă, în Floreni, despre cum era îndemnat să se lepede de Ghimpu și Chirtoacă și despre greșeala fostului edil al Chișinăului. Totodată, el ne-a povestit ce venit lunar are, cum reușește să-și întrețină familia, și ne-a explicat de ce fratele său cel mai mare încă activează la SIS. Fostul deputat și ministru al Mediului promite că, dacă va deveni primar al Capitalei, va alerga în fiece săptămână din satul Floreni până la Primăria Chișinău și dezvăluie cine va avea grijă de fetele sale, dacă el va nimeri la pușcărie.

- În plină campanie electorală, când programul îi este foarte încărcat, Valeriu Munteanu pleacă cu mașina la Iași, unde aleargă un semi-maraton, apoi revine și imediat acordă un interviu. Cum e posibil așa ceva?

- Am avut două alternative în această campanie electorală. Fie să mă deplasez, fie să stau acasă. Încă de la liceu îmi plăcea să alerg și mi-am propus să devin maratonist, să alerg 42 km. Nu mă puteam însă organiza, iar între timp mă și îngrășasem destul de tare, parcă mâncasem jumătate din porcii din R. Moldova. Aveam 92 de kilograme. Am luptat cu acest lucru, am rezolvat problema cu cântarul și, în trei ani de antrenamente, am reușit să alerg două maratoane oficiale de 42 km și deja mai mult de zece semimaratoane. De fiecare dată, încerc prin exemplul propriu și prin muncă să popularizez alergarea ca cea mai ieftină și la îndemână metodă de a duce un mod sănătos de viață. Și eu alerg, și soția mea aleargă, și mama mea aleargă, și mai mulți prieteni din Floreni tot aleargă. La început, lumea zicea: „Se pare că ăștia nu sunt foarte sănătoși”, dar acum s-au deprins.





- Asta înseamnă un consum enorm de energie, de care un candidat are mare nevoie în campania electorală...

- Statisticile arată că moldovenii practică cel mai puțin sport în Europa. Și nu e din cauza sărăciei, dar a lenei noastre generale. Eu vreau să demonstrez că se poate și să motivez acest lucru. Pentru prima dată, promit solemn că atunci când voi fi ales primar general al Chișinăului, cel puțin o zi pe săptămână, voi alerga de acasă, din Floreni, până la biroul de la primărie, pe o distanță de 15-16 km.

„Este o oportunitate extraordinară să te lepezi de PL, de Ghimpu și de Chirtoacă”

- Alături de Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă și alți colegi de la partid, am decis ca la Chișinău să aibă loc aceste alegeri. Nu exagerez deloc când spun asta, deoarece împreună am stabilit că Dorin Chirtoacă ar trebui să-şi dea demisia. Dacă dumnealui ar fi fost fricoșel și ar fi cerut clemență din partea lui Plahotniuc, n-am fi avut aceste alegeri. Liderul PD, împreună cu Dodon, sperau să o aducă pe Silvia Radu, să o îngrașe până la alegerile locale din 2019 și astfel să reușească să-și facă mendrele. Dar iată că demisia lui Chirtoacă le-a stricat jocul și a dat această instituție pe mâna cetățenilor, pentru ca ei să poată printr-un exercițiu democratic să le demonstreze lui Plahotniuc și Dodon că nu este așa cum cred ei. Scrutinul local va fi și o premiză importantă pentru alegerile din toamnă. Colegii de partid au considerat că eu trebuie să merg în aceste alegeri și că trebuie și să le câștig.

- Dacă imaginea lui Dorin Chirtoacă și a lui Mihai Ghimpu nu ar fi fost știrbită, ați fi ales un alt candidat?

- Grea întrebare. Eu pot să spun invers. În preajma acestei demisii și după ea, până la înregistrarea mea oficială, am avut mai multe discuții interesante. A venit foarte multă lume care să mă sfătuiască și să-mi zică: „Valeriu, este o oportunitate extraordinară să te lepezi de Partidul Liberal, de Ghimpu, de Chirtoacă, și să candidezi independent la Primărie. Sau hai să te ducem în alt partid”. Eu am o educație deosebită, cu accente provenite de la mama, care niciodată nu mi-ar fi iertat un astfel de comportament. Nici nu mi-aș fi putut educa copiii, dacă aș fi făcut acest pas. Consider că nu poți să trădezi o echipă în situații complicate. De asemenea, consider că, în formula în care suntem, putem merge mai departe.

„Nu există facultate care te învață să devii primar”

- Da, este adevărat. Am avut discuții, era o chestiune logică și naturală. Eu am mai fost primar, cunosc această materie și de aceea e logic că aș fi candidat în 2019. Am o pregătire temeinică, nu vin din pod, n-am vrut ieri să fiu procuror, iar alaltăieri altceva și au căzut aceste alegeri peste mine…

- Faceți aluzie la cineva?

- La mai multă lume care încearcă să devină primari, chiar dacă nu cred și nu știu ce înseamnă acest lucru. Nu există profesie sau facultate care te învață să devii primar. Acest lucru se învață din cărți și din experiență.

„Dimensiunea morală este mult mai importantă decât funcțiile”

- Erau și politicieni, și oameni de afaceri. Mi-au spus că, dacă mă las de Ghimpu și de Chirtoacă, nu voi avea grija campaniei electorale. Îmi trimiteau și oameni care să se ocupe de imaginea mea, îmi spuneau că mă vor consilia, dar apoi îi vedeam cum îi consiliază pe alți candidați.

- Veneau cu sume enorme de bani sau cum funcționează asta?

- Nu, nu e așa. Vin, discută, văd ce predispoziție ai, după care mai trimit pe cineva. Noi am trecut prin asta în 2013, când colegii noștri au plecat de la Partidul Liberal, și în 2017, când mi-au propus să rămân ministru. Dacă aș fi ținut cu tot sufletul la o funcție, și azi aș fi fost ministru. Consider că mi-am făcut datoria corect și aș face-o mai bine decât o fac alții acum, care nu se prea pricep. Eu însă cred că nu trebuie să te ții de o funcție publică în momentul în care nu mai ai încrederea celor care te-au mandatat. Pentru mine dimensiunea morală este mult mai importantă decât să deții o funcție.

- Nu aveți o funcție oficială din luna mai a anului trecut.

- Sunt angajat la Partidul Liberal și am un salariu.

- Ce salariu aveți?

- 8000 de lei pe lună.

- Cum reușiți să vă întrețineți familia cu acești bani?

- Noi trăim în suburbie, unde cheltuielile pentru întreținere sunt mult mai mici decât în Chișinău. Ne descurcăm.

„Mihai Ghimpu este victima propriului caracter”

- Dacă aceștia ar fi fost hărnicuți, aș fi putut să vorbesc eu cu dânșii, ca să văd despre ce e vorba, dar dacă sunt lenoșei și nu au scris niciun document, nu au produs nimic, atunci lucrurile pot fi văzute altfel. Da, există în fiecare partid un lider, care își asumă o parte din responsabilități și o parte din vină, și mereu lumea vrea să treacă cu buldozerul peste el. Dar există și decizii care se iau de conducerea partidului. Niciodată nu a fost vreo decizie pe care eu să o consider corectă și să nu încerc să o impun. Eu am avut sute de propuneri, am avut 130 de proiecte de lege, și toate au fost acceptate. Doar oamenii, care nu prea au muncit, vin de obicei cu astfel de acuzații.

- Când vorbeam despre dictatură, făceam referire la Mihai Ghimpu.

- Cât ține de caracterul vulcanic al domnului Ghimpu, dumnealui este victima propriului caracter. Uneori se aprinde, face gălăgie, dar când trebuia să se ia o decizie și era nevoit să reteze urechile unor colegi, dumnealui de fiecare dată îi ierta. În alte partide, liderii nu dădeau doi bani pe oameni, pe gândurile și familiile lor...

„Eu lupt pentru interesele tuturor locuitorilor municipiului Chișinău”

- Din 2017, funcționează Legea cu privire la finanțarea partidelor. PL este un partid parlamentar și grosul banilor, probabil 80-90 la sută, este din bugetul statului.

- Este vorba despre patru milioane și ceva de lei. Sincer, ce șanse aveți să ajungeți în turul doi?

- Cu siguranță voi ajunge în turul doi și cu siguranță voi câștiga aceste alegeri cu o majoritate covârșitoare. Nu am niciun dubiu în această privință. Sunt în fiecare seară și în fiecare zi alături de oameni. Petrec acasă cinci-șase ore, în rest sunt în teren, pe stradă, fără șapte bodyguarzi. Discut cu oamenii în suburbii și în oraș și știu că chișinăuienii pot alege grâul de neghină.

- Constantin Codreanu, candidatul PUN, luptă pentru același electorat unionist, ca și dumneavoastră. Mai sunt și alții care se declară unioniști și s-au înscris pentru a participa la alegerile din 20 mai. Cum veți convinge electoratul să vă voteze anume pe dvs.?

- Eu lupt pentru interesele tuturor locuitorilor municipiului Chișinău. Din cei 12 candidați înscriși în listă, nu degeaba avem 2+1 candidați de stânga, iar restul sunt de dreapta. Se încearcă inducerea în eroare și bulversarea la maximum a electoratului. Dar aceasta nu o să meargă, căci alegătorii sunt mult mai inteligenți decât aceste tehnologii. Eu sunt gata să ies în fața alegătorilor, în dezbateri pe programe electorale, și să discut despre capacitatea mea reală de a conduce Primăria. Atunci alegătorul va vedea foarte clar cui trebuie să-i încredințeze votul său.



„Faptul că Băsescu îl susține pe Codreanu îi face mai mult rău”

- Repet, noi am provocat aceste alegeri. Eu am mers deliberat primul și era clar că o să candidez. Între alegeri, liderii politici se înțeleg, fac unele compromisuri, uneori pe sub masă, dar, când intrăm în alegeri, oamenii trebuie să ia decizii clare. Eu am trecut printr-un exercițiu similar în 2007, când am candidat la Primăria Floreni. Și acolo era îmbulzeală între candidați. Mulți barosani veneau peste mine, îmi spuneau să mă retrag. Eu le propuneam să discutăm, dar mulți refuzau. Atunci am câștigat din primul tur. Nu sunt de acord cu discuții pe la ora 23, pe la diferite hoteluri. Prefer să ieșim în fața cetățenilor.

- Faptul că Traian Băsescu îl susține pe Constantin Codreanu cântărește ceva?

- Eu cred că îi face mai mult rău decât bine dlui Băsescu. Nu eu am fost cel care a decis politica acestui partid, pe care el l-a creat la Chișinău. Există o bănuială rezonabilă, zicem noi, juriștii, că dumnealui ar avea o înțelegere cu Plahotniuc. Chipurile, „eu vă dau voie să vă jucați de-a unirea, în schimb, voi veți face jocurile mele. Inclusiv acum se vede acest lucru. De aceea nu fac niciun compromis cu nimeni la acest subiect și merg să câștig aceste alegeri.

- Anatol Șalaru a spus că dvs. ați fi în buzunarul lui Plahotniuc...

- Eu am văzut un articol al sociologului Dungaciu, care spunea clar că partidul lui Traian Băsescu și Anatol Șalaru este făcătura lui Plahotniuc. Autorul regreta că aceștia fac jocurile murdare ale șefului PD la București. A zis Dungaciu și toți s-au apucat să-l atace pe Valeriu Munteanu. În 2013, un fost coleg de alianță, tot Vladimir îl chema, nu încăpea de Ghimpu și se întreba ce să-i facă acestuia, căci nu se lipește mizeria de el. Apoi un consultant, care acum îl servește pe Plahotniuc, se laudă că l-a învățat pe Vladimir Filat să zică că Ghimpu este în buzunarul lui Plahotniuc. Și a ținut vreo șapte ani treaba asta. Dar dacă era așa, dacă Ghimpu era în buzunarul lui Plahotniuc, nu-l mai scotea acesta din buzunar și atât, ci îl arunca pe jos și îl călca în picioare.

- Aceeași tactică o folosiți și dvs., care îi puneți pe Silvia Radu și Ion Ceban în același buzunar al lui Plahotniuc.

- Nu, eu nu-s în buzunar. Ei sunt slujitori umili. Și el îi folosește pe unul în calitate de candidat și pe altul - în calitate de iepure.



„Ion Ceban nu crede că poate câștiga aceste alegeri”

- Noi am rugat colegii de la Ciocana să monitorizeze o seară sau două corturile unde se strângeau semnături pentru ea. Şi ei au observat că acolo veneau câte 10-15 persoane. Toată lumea înțelege că, la corturi, ea ar fi putut aduna maximum o mie de semnături și alea cu forța. Celelalte au fost adunate la instituțiile de stat. De exemplu, au adus la Agenția de Servicii Publice mai multe liste și i-au spus șefului că trebuie completate. Pot să demonstrez că, cel puțin, 5-10 liste a câte 30 de oameni sunt de la această instituție. Eu cred că 80 la sută, adică în jur de opt mii de semnături, sunt colectate pe cale administrativă.

- Sunteţi convins că Ion Ceban va trece în turul doi?

- Eu cred că da, pentru el va vota stânga promoscovită. Va trece, dar cu un rezultat mai mic decât al partidului. Toată lumea înțelege că a fost pus acolo ca să facă figuri și nici el nu crede că poate câștiga alegerile. Oricum, va pierde în turul doi cu o diferență foarte mare. Probabil, va lua cel mai mic scor din cele înregistrate vreodată de candidaţii comuniștilor sau ai socialiștilor.

- În presă au apărut unele informații, precum că dvs. și fratele dumneavoastră ați avea dosare penale...

- În prima zi când m-am înregistrat, am văzut informațiile false despre mine și frații mei. Declar cu toată responsabilitatea că niciodată nici eu, nici fratele mai mare, nici cel mai mic, nu am avut dosare penale, nici în legătură cu activitatea noastră, nici pe faptul că ne-am fi bătut în curtea școlii sau cu băieții la cămin. Dacă există așa ceva, eu ies în fața tuturor și le spun că mă retrag din cursa electorală. Acestea sunt niște minciuni sfruntate.

- De ce fratele dvs. cel mare încă activează la SIS?

- Fiindcă el este ofițer independent și nu face activitate, după cum ziceam eu. Cu siguranță ar fi plecat de acolo imediat ce am plecat noi de la guvernare, dar rămaseră trei luni de mandat al domnului Balan și, probabil, dumnealui i-a rugat să-l lase să-și ducă mandatul până la capăt și doar apoi să plece.

- Unde credeți că a greșit Dorin Chirtoacă?

- Cred că dumnealui, din punctul de vedere al conduitei politice, a adus un mare prinos democrației din R. Moldova. Dar aşa cum noi toţi facem greșeli, chiar dumnealui a spus că a greșit atunci când nu a ales corect oamenii...





„Dacă mă vor băga la pușcărie, mama va avea grijă de fetele mele”

- Dacă era să calc strâmb pe undeva în activitatea mea, cu siguranță aş fi devenit o piuliță în fața lor. Anul trecut erau emoții la noi în familie şi tatăl meu spunea să lăsăm politica aceasta. Dar mama m-a chemat la bucătărie și mi-a zis că mereu m-a susținut și m-a îndemnat să continui lupta, dacă știu că am dreptate. Iar dacă ei mă vor băga la pușcărie, ea va avea grijă de fetele mele, mi-a promis mama şi a adăugat ceva de genul: „Du-te la oștire și luptă pentru patrie!”. Eu așa educație am primit de la mama și nu am nicio problemă în acest sens. Nu sunt înger, în politică trebuie să faci compromisuri, să schimbi oameni, să aduci oameni de-ai tăi, dar niciodată nu am făcut chestii penale din care cauză să nu pot dormi noaptea de frică.

- Totuşi, mama dvs. nu e în R. Moldova. Unde și de ce a plecat?

- Mama e plecată în Italia de vreo șase ani, de când a ieșit la pensie. Ea a zis: Măi băieți, mie pensia aceasta nu-mi ajunge nici pentru lumânări la biserică”. Fiind o femeie foarte hotărâtă, a zis: „Dacă ajung să stau cu mâna întinsă la voi pentru o sută de lei, mor a doua zi”. Și acum este în Italia, împreună cu surorile ei. Dacă eu și frații mei am fi fost niște tâlhari și corupți, sigur că lucrurile aveau să stea altfel...

- Experiența căror orașe străine ați vrea s-o preluați pentru Chișinău?

- Aș alege Tallinn și Tartu din Estonia. Sunt două orașe care m-au impresionat de cum le-am văzut. În ele ordinea primează, chiar dacă sunt dintr-o țară postsovietică. Deci, se poate și la noi.