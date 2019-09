Valeriu Munteanu: Frica de a aplica corect legea, ține Chișinăul în „rahat”...

În mai 2017, într-o situație similară, cu mirosuri insuportabile în Chișinău, fiind ministru al Mediului, constatându-se de către organele de mediu subordonate că stația de epurare a ieșit din funcțiune din cauza borhotului (provenit de la o fabrică de alcool) turnat în stația de epurare în baza unui contract cu Apă-Canal Chișinău, am depus o acțiune civilă de 47 de milioane de lei (pentru prima dată în relația cu Apă-Canal Chișinău), pentru prejudiciul adus mediului. Am considerat atunci (și acum) că ducând până la finalitate această acțiune civilă vom pedepsi vinovații, dar cel mai important vom descuraja pentru viitor astfel de fenomene periculoase. Din păcate vedem că fenomenul a recidivat, ceea ce ne duce la gândul că acțiunea depusă în 2017 nu și-a atins scopul, iar factorii de decizie au considerat că legea poate fi încălcată în continuare și nimeni nu va purta răspundere.

Actualitate 2 Septembrie 2019, ora: 08:34

