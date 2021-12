Valeriu Munteanu: Guvernul s-a apucat să „prindă muște”

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul municipal Chișinău are un nou aliat, pe ale cărui voturi se poate baza. Este vorba despre consilierul Partidului Unității Naționale, Corneliu Pântea.

Tot mai mulți specialiști bat alarma in legătură intenția guvernului PAS de a construi o linie aeriană de transport de energie electrică va traversa teritoriul Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și municipiul Chișinău.

Luni, prețurile la gaze pe piața europeană au crescut cu 11%, 1450 de dolari per mia de metri cubi, ajungând la cel mai mare nivel din luna octombrie până în prezent, după ce șefa diplomației germane a anunțat că gazoductul Nord Stream 2 nu va putea funcționa în...

Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană și se menține în raport cu dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astfel, pentru astăzi, 15 decembrie, un euro are valoarea de 20 lei și 06 bani, cu 8...

Pentru concludență maximă, trebuie să spun că totuși am găsit o capitală europeană, unde guvernul a organizat târguri de Crăciun, inclusiv în capitală, este vorba despre guvernul de la Tirana, când actualul prim-ministru (în funcție din 2013) al Albaniei, Edi Rama, era primar al capitalei, în opoziție față de puterea politică de atunci. De atunci Albania a evoluat mult, inclusiv în materie de democrație și stat de drept.

Recent au venit facturile la gazele naturale – sunt enorme, oamenii nu au bani să le plătească, respectiv nu vor avea repere suficiente și necesare să se bucure de sărbătorile ce vestesc nașterea lui Cristos și se pare Guvernul de la Chișinău a decis să compenseze aceste probleme fundamentale pentru oamenii noștri cu puțin „circ”, izvar (vin fiert) și grătare încinse. Nimic nou sub soare. Așa a fost de mii de ani. Mai puțină pâine, mai mult circ.

Povestea despre trasul Guvernului de nădragi cu Primăria Chișinău pe subiectul patronării „Crăciunului” vine încă de la Vladimir Voronin, care în stilul său de milițian sovietic a trimis doi ani la rând poliția să fure bradul primăriei Chișinău, instalat de primarul de atunci, Dorin Chirtoacă. Sunt arhicunoscute declarațiile primului-ministru de atunci, Zinaida Greceanîi că „cel mai mare brad trebuie să fie bradul Guvernului, nu al primăriei” și am avut o dualitate de organizare în acest sens.

Este adevărat târguri de Crăciun sunt organizate de guverne, la Minsk, la Baku, ori la Așgabat, cu precizarea că în ultimele două state, musulmane fiind, se numesc târguri „pentru sărbătorile de iarnă”. La Moscova se pare că tot primăria organizează toate „evenimentele” și acțiunile de Crăciun, Putin are alte griji.

Ieri Guvernul de la Chișinău a dat un comunicat de presă, prin care a anunțat că în acest an va organiza târguri de Crăciun în Chișinău și în alte 10 orașe ale republicii, fără să anunțe orașele. Au anunțat și s-au apucat de tăiat lemne și de bătut cuie lângă Palatul Național „Nicolae Sulac”.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

