Vasile Bolea (care a spălat bani din Bahamas) sare în apărarea lui Chicu și îl numește pe Siegrfied Mureșan... „pațanaș”

„Îngâmfatul europarlamentar să își mai dea seama ce spune și să nu facă aici, în casa noastră, pe начальник”. Mesajul aparține socialistului Vasile Bolea și se referă la declarațiile făcute de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a criticat felul în care Guvernul de la Chișinău gestionează pandemia de COVID-19. În acest fel, Bolea își declară susținerea față de reacția dură a premierului Ion Chicu.

„Ultimele zile, toți cărora nu le este lene, dincolo de Prut, tot condamnă și condamnă reacția lui Ion Chicu. În fb au apărut mai multe sentințe de condamnare pe care putem să le citim. Dar, consider că a fost un răspuns adecvat unui pațanaș care merită ca cineva să-i arate locul. România este vecinul nostru. Ne leagă trecutul , tradițiile, cultura. Eu am mulți prieteni în România și mă mîndresc că îi știu. Dar niciodată prietenii mei nu au încercat să-mi dea lecții cum să fac și cum să mănânc mămăliga. Pentru aceasta am un respect deosebit față de prietenii mei din România.

Dar încercarea unui păun sau mai bine zis a unui papagal, de a se face mare și tare, arată ridicol. Ce concret a făcut acest nesimțit, care pretinde de a se numi europarlamentar, în țara lui?

Așa că răspunsul pe care l-a dat Ion Chicu a fost o palmă usturătoare la obrazul gros a unui nesimțit.

În limba rusă este un proverb : „каков привет, таков и ответ". Așa că îngâmfatul europarlamentar să își mai dea seama ce spune și să nu facă aici, în casa noastră, pe начальник”, a scris Vasile Bolea pe pagina sa de facebook.



BOLEA - BAHAMAS - DODON

Amtinim că Deputatul Iurie Reniță a publicat mai multe documente care îl vizează deputatul PSRM – Vasile Bolea.

Potrivit actelor pe care le puteți vedea mai jos, socialistul Vasile Bolea a semnat cu „Exclusiv Media” SRL contractul de împrumut din 11 aprilie 2016, prin care a obținut suma de 500 de mii de lei. Împrumut respectiv nu se regăsește însă în capitolul șapte al Declarației de avere și interese a de putatului Bolea pentru anul respectiv.









NOTĂ: Păcat că Procuratura Generală în frunte cu Alexandru Stoinaoglo nu-i „adecvată” să cerceteze „pațanii” cu legături tenebre cu off-shorurile din Bahamas.