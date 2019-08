Vasile Munteanu: Primăria Chișinău în colimatorul instituțiilor subordonate PSRM

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

„Probabil, sunt considerat cel mai dur critic al actualei guvernări. Dar prognozele mele se adevaresc pe zi ce mandatul guvernării avansează. Mai relevantă decât orice este afirmația că “în Moldova nu are loc revoluție, ci redistribuire a...

Compania Avia-Invest, care a obținut concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, a fost vândută NR Investments Ltd, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

Următorul pas ar putea fi declanșarea unor alegeri parlamentare anticipate, eventual concomitent cu alegerile prezidențiale din 2020, atunci când Guvernul Maiei Sandu, pe umerii căruia stă toată povara problemelor social – economice, nu prea ar avea cu ce ieși în fâța cetățenilor, căci rezultatul unor reforme, dacă vor fi făcute, nu se face resimțit într-un an.

Sub paravanul schimbărilor și „dezoligarhizării”, încet, dar sigur, PSRM se întărește. Odată semnat acest acord, lucrurile devin foarte periculoase nu doar pentru blocul ACUM, dar pentru întreaga republică.

Va rezista această redută importantă (primăria Chişinău) sau va nimeri şi ea în colimatorul instituțiilor subordonate PSRM, depinde, evident, de locuitorii acestei urbe, dar un rol important îl are şi blocul ACUM, care trebuie să cântărească foarte bine înainte de a pune semnătura pe acordul otrăvit, să înțeleagă că sunt jucați pe degete de socialiști.

Din moment ce contracandidatul său în turul doi, urmează să vedem cine va fi acesta, încorsetat de potențiala „înțelegere de neagresiune”, va fi în situația penibilă de a evita mesajul geopolitic, ceea ce ar fi greșit, deoarece primăria capitalei nu este o oarecare primărie, ci una care, să fim conștienți, are un rol important, un cuvânt greu de spus în procesul de transformări politice care au loc la nivel de republică.

