Vasile Șoimaru: „Am venit să mă răzbun pentru anii pe care i-am pierdut. Am venit să fac treabă”

„Am venit să mă răzbun pentru anii pe care i-am pierdut. Am venit să fac treabă. O să stăm cu Constituțiade Declarația de Independență pe masă ca măcar la 30 de ani de la semnarea și votarea acesteia să îndeplinim toate cele promise atunci. Am promis și anterior, dar este pentru prima dată când un partid de centru dreapta are o majoritate de 63 de deputați, cred că nu avem nicio piedică să rezolvăm problemele pe care am promis să le rezolvăm”, a menționat Vasile Șoimaru.

În urma alegerilor, PAS a obținut 63 de mandate de deputat, BECS 32, iar Partidul Politic „Șor” 6 mandate de deputat.