Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.



Vasile Șoimaru susține că acest lucru s-a întâmplat acum trei zile.

„Sâmbătă, 1 iunie, țineam calea spre Boianul românesc din Ucraina, cel cântat de Eminescu în vestita sa Doină. Am fost invitat de frații mei români-boinceni să particip, a doua zi, la sfințirea monumentului lui Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian Porumbescu, fost preot în acest sat. Nimeni și nimic nu mă putea opri să merg la Boianul meu drag pe care nu l-am văzut de la sărbătorile de iarnă-2019…În jurul orei 19.00 am ajuns cu bine în vama Moldo-Ucraineană, Criva-Mămăliga, unde spre bucuria mea nu exista aglomerația de altă dată. Numai că în scurt timp mi-a căzut bucuria-n scârbă: polițista ucraineană de frontieră m-a anunțat că nu mi-i permisă trecerea frontierei pentru trei ani de zile, iar explicațiile mi le vor da organele competente dacă mă interesează… Mai pe scurt am ajuns să fiu declarat PERSONA NON GRATA, pentru prima dată în cei 17 ani, de când mă țin de pelerinaje prin întreaga românime din jurul României de azi: de la poalele Alpilor și Marea Adriatică până la poalele Caucazului și Cotul Donului, de la Carpații Nordici până în Pind, Gramoștea, Sudul Albaniei și Constantinopol…”, a scris Vasile Șoimaru pe Facebook.

Menționăm că autoritățile de la Kiev nu au comunicat, deocamdată, motivul deciziei de a interzice accesul fostului deputat pe teritoriul Ucrainei.