Veaceslav Platon îi răspunde lui Ștefan Gligor: „O cunoșteam bine pe mama lui, un judecător cinstit și umil. Un judecător cu experiență deosebită”

Veaceslav Platon reacționează la declarațiile lui Ștefan Gligor. Platon: „Am citit postarea lui Ștefan Gligor și m-am îngrozit. O cunoșteam bine pe mama lui, un judecător cinstit și umil. Un judecător cu experiență și experiență deosebită. Păcat că Ștefan trebuie să explice adevăruri simple de proces. Judecătorul Olesea Țurcan i-a atrat pe toți ceilalți acționari ai Moldovei ca terți în acest proce. Cota totală a capitalului a fost de 60%. Apoi, acești acționari au susținut împreună cererile Wesna pentru transferul conducerii Moldovei în timpul companiei de audit. Ștefan, e simplu. Când nu înțelegi ceva, te rog să mă contactezi, te voi ajuta mereu cu un calificativ”.



Postarea integrală a lui Ștefan Gligor:

In timp ce toată lumea a luat o pauză de la agenda publică, fiind epuizată de campania prezidențială, în spatele agendei vizibile continuă lupta pentru bani și controlul sectorului asigurărilor și sectorului bancar. Desigur cu acordul tacit al Procuraturii Generale, Serviciului Informație și Securitate și șefilor politici ai acestor instituții.În curând sistemul financiar bancar și nebancar va fi zguduit de un șir de preluări ilegale (repetate) a pachetelor de control în mai multe bănci și companii de asigurări.Prima tentativă de preluare ostilă este chiar acum în plină desfășurare.Judecătorul Olesea ȚURCAN, numită de Dodon în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă pe 2 septembrie 2020, nici la trei luni de la acest eveniment remarcabil, a emis o Incheiere de o ilegalitate stupefiantă.Astfel, un fost acționar ”Moldasig” S.A – ”Wesna” LTD, care deținea în trecut 4.99% de acțiuni a obținut prin respectiva Îcheiere judecătorească controlul asupra 65% din acțiunile ”Moldasig” S.A, prin:1. Instituirea administrării speciale provizorii (ca organ executiv unipersonal) de către o companie de audit – ”Confidențial-Audit” SRL;2. Înlăturarea administratorului ”Moldasig” S.A care a fost obligat să transmită imediat ștampila și actele societății companiei de audit;3. Delegarea atribuțiilor Consiliului societății de la Moldasig către o altă companie de audit, o oarecare ”Altimeea” SRL;4. Dar cel mai incredibil lucru este că dna Olesea a dispus înscrierea provizorie în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare pe numele ”Altimeea” SRL a acțiunilor în valoare de 45 milioane lei a ”Moldasig”ului.5. Asta nu e tot, dna a mai permis în temeiul acestei încheieri efectuarea înregistrarii provizorii de către ASP în Registrul de stat a persoanelor juridice a noului proprietar ”provizoriu”, precum și înregistrarea ”administrării provizorii” de acel oarecare ”Confidențial” SRL.După emiterea acestei Încheieri din 9 noiembrie, o companie de pază privată a trimis oameni înarmați să preia controlul Moldasig-ului.Despre ce e vorba.În 2016 - 2017 CNPF a anulat prin mai multe Hotărâri 65% de acțiuni care erau deținute în mod concertat de mai multe companii. Deținerea unui pachet atât de mare de acțiuni este ilegal fără acordul regulatorului, adică a Comisiei Naționale a Pieții Financiare. Deoarece acel grup de companii nu s-a conformat cerințelor legale, acțiunile au fost anulate și trecute în proprietatea CNPF.După trei ani, una din acele companii și anume ”Wesna” LTD cu 4.99% de acțiuni și-a adus aminte despre acea expropriere și a contestat-o în judecată.Vă rog să nu mă întrebați cum instanța de judecată la cererea unei companii care a deținut în proprietate 4.99% a ajuns să transmită unor SRL-uri 65 % de acțiuni. Eu cred ca e mai mult decat clar. Ce vă pot spune e că astfel de judecători ar trebui dați afară de CSM și privați de dreptul de a a activa în domeniul jurisprudenței pe viață. Anume așa oameni au făcut posibilă delapidarea rezervelor BNM și transformarea Moldovei într-o spălătorie, nemaivorbind de exproprierea ilegală a sute de afaceri și ruinare a mii de destine.Dacă v-am plictisit deja, nu vă grăbiți să închideți această lectură de week-end. Mai departe va fi mai interesant.Dumitru Alaiba, a ridicat acest subiect pe pagina sa pe facebook si în calitate de deputat a expediat citeva demersuri către PG și CSM cu solicitarea de a examina respectivele ilegalități. În acel demers Alaiba a explicat de ce Încheierea judecătorească este vădit ilegală și a cerut investigarea acestor ilegalități.Cine credeți a ieșit la rampă să apere ”WESNA” LTD?Corect, Veaceslav PLATON, cunoscut în presă ca ”om controversat de afaceri”, ”raiderul nr. 1 în spațiul CSI” și pur și simplu inculpat și bănuit în mai multe dosare penale.După ce l-a făcut pe Alaiba bețivan, narcoman, corupt și incompetent, i-a propus următoarele:”Г-н Алайба, мы пришлём Вам все документы и материалы, касающееся данной темы.Вы увидите, как Плахотнюк изменял законы для хищения компании, как запугивал людей, дабы получить активы компании в собственность. Как он фальсифицировал документы для аннулирования акций собственников.Надеюсь, Вы лично ознакомитесь с этими документами, а не передадите их в какой-нибудь «орган» для изучения, а сами будете продолжать горлопанить. Готов увидеться с Вами лично и разъяснить все детали данного преступления, совершенного преступным сообществом Плахотнюка.”Ar fi cazul probabil s-l înrebăm pe bravul Veaceslav – ”А ты вообще кто?”, dar nu e cazul să pierdem timpul. Cu Veaceslav trebuie să discute procurorii independenți, care din păcate urmează să fie numiți în viitor, că azi din ăștia nu avem.De facto, prin acea postare de mai sus, Platon recunoaște că este implicat în atacul raider sau că cel puțin deține un șir de documente cu privire la acest caz.De menționat că Dumitru Aliaba NU l-a vizat pe Platon nici în adresarea către PG și nici în postarea sa pe facebook. Astfel, Platon nefiind acuzat de cineva a ieșit la rampă și a recunoscut că este implicat.Ceea ce NU spune Platon este că Plahotniuc prelua activele companiilor în care Platon avea interes sau care îi aparțineau prin interpuși, fapt care în opinia mea a fost confirmat public prin postarea lui.Ce mai uită să spună Platon este să ne povestească CUM a ajuns el să aibă interes în acele companii și bănci in realitate. Cum a ajuns sa fie numit de presă "raiderul nr. 1". Si la fel uită să ne povestească că el era partener și amic cu Plahotniuc, doar că s-au certat la un moment dat și nu cred că de la principii și valori. Eu cred că de la bani, foarte, foarte mulți bani și interese în sfera financiar-bancară și nu doar.Între timp, cât Platon o face pe moralistul și jertfa, divulgând implicarea sa în preluarea acțiunilor ”Moldasig” S.A – CNPF, ieri, pe 20 noiembrie a adoptat o Hotărâre prin care a constatat că SRL-urile delegate de instanță pentru deținerea acțiunilor și administrarea specială provizorie nu întrunesc rigorile prevăzute de lege, lucru dealtfel ușor de crezut.Ieri, CNPF a încercat să preia controlul Moldasig, dar din câte cunosc paza particulară nu a permis, chiar dacă a fost chemată poliția.În loc de încheiere.Procuratură Generală nu avem. PA si PCCOCS nu avem. SIS nu avem. In schimb il avem pe Slava Platon, ”moralist” și ”investigator” al jafului miliardului.PS. Această istorie este un duș rece pentru toți cei care s-au entuziasmat prea tare de victoria în alegerile prezidențiale.Stimați prieteni, această victorie este doar un prim pas, care NU garantează o victorie finală asupra instituțiilor capturate și crimei organizate. Vom avea o șansă atunci când vom curăți Parlamentul devenit demult o casă de toleranță și cu o majoritate parlamentară solidă vom implementa un pachet de reforme, care în primul rând va elibera justiția și procuratura.