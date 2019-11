Veaceslav Soltan ar fi favoritul lui Igor Dodon pentru funcția de Procuror General al R. Moldova

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Caz șocant la Orhei. O fetiță de 10 ani, din clasa a patra, a fost violată de un coleg de școală, care are doar 14 ani. Incidentul a avut loc săptămâna trecută într-o localitate din raionul Orhei.

Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS și raportorul pentru Republica Moldova al Parlamentului Europan, a scris pe Facebook un mesaj favorabil guvernului socialist de la Chișinău, fapt criticat dur de comentatorii acestei postări.

La 77 de ani, Ștefan Câlția invită publicul, prin cele peste 20 de lucrări (unele depășind 5 sau chiar 12m), pictură și desen din perioada 1970-2019, la o expoziție sub formă de labirint - o călătorie în patru capitole însoțite de simbolul UROBORUS, șarpele care...

De asemenea, Usatîi îi avertizează pe reprezentanții PD că Igor Dodon le-ar fi întins o cursă. Cu ajutorul procurorului general Dodon, va trebui să livreze rezultate, iar primii care vor avea de suferit vor fi democrații. „El îi va închide pe cei din PD care nu-i sunt sub control. Dacă el îl va numi pe Soltan procuror general, va avea loc sciziunea și PD se va împărți în două”, a conchis politicianul.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)