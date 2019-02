Venitul de cetăţenie în Italia: Posibile discriminări pentru străini şi invitaţia ca italienii să-şi „toarne” vecinii mincinoși

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Occidentul trebuie să sprijine Moldova în combaterea agresiunii ruse. Această opinie a fost exprimată de congresmanul american Markwayne Mullin, într-un articol din prestigioasa publicaţie electronică "The Hill".

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Retragerea gheţarilor din Canada a dezgolit peisajele care au fost acoperite cu gheaţă timp de 40.000 de ani, iar regiunea poate trece prin cel mai călduros secol din ultimele 115 secole, conform unui studiu al cercetătorilor de la University of Colorado Boulder.

Propunerea lui Buffogni a dat naştere unui val de polemici: “Cine nu a uitat istoria secolului trecut, cine a citit cărţi, a văzut filme şi a ascultat poveştile părinţilor şi bunicilor are o reacţie imediată de repulsie faţă de actul de a spiona şi a denunţa pe cineva, pentru că se ştie că acela a fost un mijloc puternic prin care s-a creat frică şi teroare în regimurile autoritare şi totalitare”, scrie jurnalista Sofia Ventura, într-un editorial al cotidianului „La Stampa”.

Un alt aspect controversat este legat controlul celor 4 milioane de viitori beneficiari ai „venitului de cetăţenie”. Instituţia care verifică dacă sunt respectate condiţiile care permit cetăţenilor să aibă acces la subvenţiile de stat nu are instrumentele necesare pentru a verifica milioane de persoane. Potrivit oficialităţilor, în 2018 au fost efectuate 18.000 de controale din partea Institutului Naţional de Securitate Socială (INPS) şi Garda Financiară. Însă, odată cu introducerea venitului de cetăţenie, numărul celor care vor obţine ajutorul de stat se va mări considerabil. Anumiţi membri din guvern au admis că ar putea exista probleme în gestionarea controalelor, iar una din soluţii ar putea fi implicarea activă a cetăţenilor.

„Dacă textul nu va fi modificat, am putea avea numeroase denunţuri din partea subiecţilor excluşi, cu costuri mari pentru colectivitate. Chestiunea ar ajunge cu siguranţă atât la Curtea Constituţională, cât şi la Curtea Europeană (pentru violarea directivelor), cu riscul ca Statul italian să fie nevoit să plătească daune tuturor străinilor excluşi iniţial”.

Condiţiile impuse beneficiarilor străini sunt prea severe, este semnalul de alarmă al comisiei. Cetăţenii Uniunii Europene care trăiesc în Italia, deci şi românii, au în plus un statut mult mai favorabil faţă ceilelalţi cetăţeni străini, din afara UE, subliniază raportul: „Modalităţile de exercitare a dreptului de şedere pe teritoriul naţional a cetăţenilor Uniunii Europene, prevăzute de lege, sunt diferite faţă de cele ale cetăţenilor din ţări din afara Uniunii”.

