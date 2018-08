Venitul din vânzări a primului parc IT din Moldova s-a majorat până la 1,7 miliarde de lei

245 de companii autohtone și străine din domeniul tehnologiei informației au aderat la primul parc IT din Moldova – „Moldova IT park”, începând cu 1 ianuarie anul curent, ceea ce constituie mai mult de jumătate din companiile cu profil IT din țară. doar în luna iulie, numărul rezidenților parcului a crescut cu 28, iar venitul din vânzări s-a majorat până la 1,7 miliarde de lei, se anunță într-un comunicat de presă al Guvernului.

Printre facilitățile acordate rezidenților parcurilor IT se numără achitarea impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, precum și eliminarea barierelor birocratice. A fost simplificată procedura de raportare și redusă la minimum interacțiunea cu instituțiile statului. De asemenea, parcul oferă un regim virtual de funcționare: rezidenții acestuia își pot desfășura activitatea și beneficia de facilitățile acordate chiar din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare prealabilă. Salariul mediu în sectorul IT este de 17 mii de lei.

Primul parc IT din Republica Moldova și-a început activitatea la 1 ianuarie anul curent, fiind creat la inițiativa premierului Pavel Filip. Parcul a fost fondat pe un termen de zece ani. În această perioadă, numărul rezidenților parcului se planifică să atingă cifra de circa 400 de companii IT, să fie create noi locuri de muncă și atrase investiții locale și străine.





TIMPUL.MD