Verdict dur dat de CNA proiectului de lege privind statutul limbii ruse pe teritoriul R. Moldova: „E un pericol iminent la adresa orânduirii sociale și bazele statalității”

„În perspectivă se vede că, sub pretextul susținerii și promovării intereselor minorităților naționale, de fapt proiectul susține refuzul, ignorarea acestora în ceea ce privește cunoașterea limbii oficiale a statului în care s-au născut și locuiesc, prin ce intimidează majoritatea populației Republicii Moldova, vorbitoare de limbă română. Prin urmare, promovarea intereselor menționate supra este în detrimentul interesului public general”, constată autorii expertizei.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 15 Decembrie 2020, ora: 16:51

În 2005, la treisprezece ani dupa admiterea (1992) Republicii Moldova in Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Adunarea Generala a organizatiei mondiale a proclamat Ziua internațională a solidarității care se marcheaza la 20 decembrie in fiecare an.