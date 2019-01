VESTE BUNĂ! Moldovenii vor primi gratuit MEDICAMENTE de primă necesitate

Veste bună! Un șir de medicamente de primă necesitate vor fi oferite în mod gratuit tuturor categoriile de cetățeni. Statul va compensa complet, în proporție de 100%, un medicament esențial pentru cele mai răspândite maladii. Declarația a fost făcută astăzi de către președintele PDM, Vlad Plahotniuc în cadrul ședinței săptămânale a partidului.

"Pe lângă aceste proiecte, am și o veste pozitivă sau proiect cu efect imediat, legată de medicamentele compensate. Când am preluat guvernarea în 2016, lista de medicamente parțial compensate conținea aproximativ 80 de tipuri de substanțe medicinale. În timpul guvernării democrate, noi am mărit numărul de medicamente compensate la peste de la 80 până la 150 de tipuri de substanțe medicinale. De asemenea, noi am asigurat eliberarea gratis a medicamentelor, cu rețeta de la medic, pentru toți copiii cu vârsta de până la 18 ani.

Suplimentar, în ședința de astăzi,ceea ce am decis, ca un șir de medicamente de primă necesitate, să fie oferite în mod gratuit, pentru toate categoriile de cetățeni și avem posibilitatea să implementăm această măsură chiar din luna februarie. Mai exact, am decis ca pentru fiecare dintre cele mai răspândite și cu risc sporit maladii, să existe cel puțin un preparat medicinal esențial, care să fie oferit absolut gratis, adică statul să-l compenseze complet, în proporție de 100%.

Am solicitat de la Ministerul Sănătăți să organizeze o conferință de presă pe această temă, unde să dea explicațiile necesare despre lista preparatelor gratuite și să asigure ca farmaciile să ofere aceste preparate cetățenilor, atunci când ei vor prezenta rețetele medicale, în mod gratuit.

Ceea ce facem noi acum, este să ne îndeplinim datoria și programul de guvernare, așa cum am făcut de trei ani încoace, de când am pornit toate proiectele importante pentru cetățeni", a declarat Vlad Plahotniuc.

