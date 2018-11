Veste bună: Proiectul care prevede majorarea pensiilor pentru vârstnicii care primesc mai puţin de 1589 de lei pe lună, aprobată în lectură finală

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Hram plin de surprize, distracţie şi voie bună la Nisporeni. În parcul din centrul oraşului a fost inaugurată o moară de vânt, construită cu susţinerea preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Moara este simbolul Nisporeniului, iar localnicii au de acum un motiv în plus de...

Actorii Robert de Niro şi Grace Hightower s-au despărţit după mai mult de 20 de ani de la căsătorie, scrie The Hollywood Reporter.

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care autoritățile din Muntenegru l-au identificat ca fiind Vladimir Popov este de fapt Vladimir Moiseev, este...

Vlad Plahotniuc a mai solicitat Guvernului ca asemenea majorări de salarii și pensii să fie făcute cel puțin o dată pe an. "Ca rezultat al acelei creșteri economice solide, pe care noi, guvernarea democrată o vom asigura și pentru anii viitori. În acest fel, programele 'Salarii bune pentru Moldova' și 'Pensii bune pentru Moldova' vor continua și în anii care vin, astfel, ca oamenii să trăiască mai bine", a conchis preşedintele PDM.

"Pensionarii, cu venituri mai mici decât minimul de existență stabilit la această categorie, adică de până la 1589 de lei, vor beneficia de o majorare cu 10 la sută. Această majorare de 10 procente este suplimentară indexării pensiilor, care are loc în fiecare an, și următoarea indexare va avea loc în luna aprilie 2019, conform legii, pentru toți pensionarii", a menţionat liderul PDM.

