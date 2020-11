Veste incredibilă pentru cei care beau cafea în fiecare dimineaţă. Ce spun medicii

Cei care nu-si pot incepe ziua fara o cana de cafea se confrunta cu o problema serioasa, spun specialistii in domeniu. Dependenta de cofeina a fost recunoscuta ca boala psihica de catre medici, scrie ziare.com.

O noua cercetare facuta in SUA arata ca unele persoane devin atat de dependente de cafea, incat nu mai pot renunta la ea fara a se confrunta cu simptome asemanatoare sevrajului, scrie news.com.au.

Multi oameni nu pot renunta la cafea nici macar atunci cand au probleme cardiace sau, in cazul femeilor, cand sunt insarcinate. Conform autoarei studiului, Laura Juliano, de la American University, SUA, unele persoane dependente de cafea au nevoie de tratament specializat. Ea spune ca specialistii nu au studiat indeajuns de mult toate problemele de sanatate pe care excesul de cafea le poate provoca.

Cofeina se gaseste in multe produse consumate zilnic, putand duce la dependenta fizica a consumatorului. Conform studiului aparut in revista "Journal of Caffeine Research", dependenta de cofeina a fost recunoscuta de experti ca o boala psihica.

Medicii recomanda consumul a cel mult 400 mg de cafea pe zi, adica aproximativ trei cesti. In cazul celor bolnavi sau al femeilor insarcinate, cantitatea zilnica de cafea consumata nu trebuie sa fie mai mare de 200 mg.