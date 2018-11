Veste uriașă pentru fanii lui Walter White. ”Breaking Bad” se întoarce pe ecrane

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Astăzi sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice la mai multe adrese din țară, în intervalele de timp indicate mai jos:

Sursa: The Independent

Deocamdată nu se cunosc foarte multe detalii despre acest film, însă va avea o durată de aproximativ 2 ore. Iar sinopsis-ul, publicat în The Albuquerque Journal, spune că filmul ”va urmări evadarea unui bărbat care a fost răpit și aventura sa pentru libertate”.

Potrivit The Independent, care citează Variety, creatorul seriei televizate care a avut un succes internațional, Vince Gilligan, lucrează la acest proiect care va avea legături cu seria originală Breaking Bad.

La 5 ani distanță de la difuzarea ultimului episod, Breaking Bad s-ar putea întoarce pe ecrane sub forma unui film.

