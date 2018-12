„Vestele galbene” - un protest nefrancez

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

Recent, pe o rețea de socializare, a apărut o listă de 25 de revendicări ale „vestelor galbene”, din care se desprinde un lucru periculos. Pe lângă unele cereri cu totul fanteziste, cum ar fi creșterea imediată a salariului minim cu 40% (de ce nu cu 50%?!) sau anularea datoriilor publice și externe ale Franței (pur și simplu, pentru că „aceste datorii nu trebuie să existe”... sic!), mai apar o serie de „revendicări” preluate direct din programele politice ale partidelor populiste extremiste. Este vorba și de ieșirea imediată a Franței din UE, din zona euro și din NATO, de controlul dur al fluxurilor migratorii, ceea ce ar însemna, practic, închiderea frontierelor etc. Cel puțin, o treime din revendicări sunt identice sau se aseamănă foarte mult cu tezele promovate în ultimii câțiva ani de „Frontul Național” (azi Adunarea Națională) al lui Marine Le Pen (extrema dreaptă) și „Franța Nesupusă” a lui Jean-Luc Melenchon (extrema stângă).

Într-adevăr, se pare că spiritul contestatar al francezilor nu a amorțit nici pentru o clipă în ultimii aproape 230 de ani (de la 1789 încoace), iar cei care au avut ocazia să locuiască aici mai mult timp știu că acest spirit este înscris adânc în ADN-ul poporului. De regulă, în Franța, la fiecare câteva luni, se declanșează câte o grevă în unul din sectoarele-cheie ale economiei naționale sau în rândul diverselor corpuri de funcționari. De-a lungul unui an, nu sunt deloc rare manifestațiile cu zeci și sute de mii de participanți în orașele mari ale țării. Fie că e vorba de ziua de 1 Mai sau de o paradă în favoarea unei anumite cauze politice sau sociale, sau de reacția oamenilor la vreun eveniment de actualitate, francezii dau dovadă foarte des de un activism civic pronunțat.

