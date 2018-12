Vești despre soarta Elenei Udrea în Costa Rica

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Portalul Telegraph.md a identificat câteva mijloace prin care clanul Lucinschi-Filat-Ţopa-Platon manipulează cetăţenii. Analiza portalului utilizează drept instrument de lucru teoriile lui Noam Chomsky, ilustru profesor de lingvistică la Massachusetts Institute of Technology,...

Situația politică de la Londra este mai confuză ca oricând. Theresa May se confruntă un vot de neîncredere în seara aceasta, în ajunul summitului UE de la Bruxelles, 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului, iar situația politică de la Londra este mai...

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a anunţat pe 17 februarie că se află în Costa Rica. În aprilie, Elena Udrea transmitea, prin intermediul avocaţilor săi, la procesul "Gala Bute", că ar avea statut provizoriu de refugiat politic din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. Ea a spus tot atunci şi că este însărcinată cu gemeni. La finalul lunii martie, Elena Udrea transmitea însă, prin intermediul înscrisurilor depuse de avocaţii săi, că a pierdut unul din gemeni. Două luni mai târziu, pe 5 iunie 2018, fostul ministru a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute".

România a transmis, prin intermediul Ambasadei statului Costa Rica din Mexic, că sentinţele în cazurile Elenei Udrea şi Alinei Bica nu sunt afectate de hotărârea Curţii Constituţionale, fiind valabile. În plus, România a cerut continuarea procedurii de extrădare.

