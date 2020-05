Vești bune. Numărul românilor vindecați de Covid-19, cu 60% mai mare decât al celor infectați, în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore numărul românilor vindecați de COVID-19 este cu 60 la sută mai mare decât numărul celor infectați, potrivit datelor furnizate de Institutul de Sănătate Publică.

Mai mult, medicii au raportat cazuri spectaculoase de vindecări ale unor persoane în vârstă. Unul dintre bolnavii care au primit plasmă de la un pacient vindecat nu mai este intubat. Starea Înalt Preasfințitului Pimen, despre care surse medicale spun că ar fi primit același tratament, este însă, în continuare gravă. Pe de altă parte, sunt 14.107 cazuri confirmate de COVID-19 și 858 de decese.

Până acum, trei pacienți au primit plasmă de la români vindecați, iar surse medicale spun că unul dintre beneficiari ar fi Înalt Preasfințitul Pimen al Sucevei și Rădăuțiului, diagnosticat cu coronavirus.

Loading...

Adrian Marinescu, medic infecționist: „Unul dintre pacienți a răspuns la tratament. Unul nu mai este intubat.”

Ultima raportare a indicat cel mai mare număr de pacienți vindecați de COVID-19 din ultimele săptămâni. Printre ei se află și bebelușii infectați alături de mamele lor, în Maternitatea Odobescu din Timișoara. Ei au plecat acasă în aplauzele medicilor.

După trei săptămâni de chin Adina și-a strâns puiul în brațe. Amândoi au fost infectați cu COVID-19.

Reporter: „Cum a fost?”

Adina: „Cumplit, cumplit, că am stat departe de bebelușul meu și îl vedeam doar prin intermediul video. Primul lucru, îl voi ține în brațe, pur și simplu îl voi ține în brațe și îl nu îi voi mai da drumul. Am emoții. Nu vreau să pierd nici măcar o clipă, nici un moment din creșterea lui, pentru că trei săptămâni am pierdut.”

La Maternitatea Bega au fost internate în total 19 paciente și trei bebeluși. În prezent, aici a rămas o singură gravidă, care urmează să fie externată la sfârșitul săptămânii.

Medicii din toată țară au raportat și cazuri de vindecări uimitoare: un bărbat de 80 de ani din Alba diagnosticat cu diabet zaharat și hipertensiune arterială a învins boala, după trei săptămâni de tratament.

Fiica bărbatului: „A avut nevoie de oxigen.”

Medici din toată lumea caută acum răspunsuri. Încearcă să înțeleagă originea virusului pentru a-i găsi și leacul. Un doctor dintr-un spital din Paris a retestat probe de la pacienți internați între 2 decembrie 2019 și 16 ianuarie 2020. Unul dintre ei a fost descoperit pozitiv la COVID-19, ceea ce ridică semne de întrebare privind apariția virusului în Europa.

Christian Lindmeier, purtător de cuvânt OMS: „Descoperirile, acum din Franța sau din scenarii similare, ne ajută să înțelegem mai bine potențiala circulație a virusului COVID-19.”

Organizația Mondială a Sănătății le recomandă specialiștilor să facă aceste testări acolo unde este posibil.

https://stirileprotv.ro