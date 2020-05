VEȘTI BUNE! Chicu anunță că Guvernarea planifică o REFORMĂ administrativ-teritorială și revenirea la județe / Cum ar arăta asta!

Cum arăta R. Moldova până la distrugerea reformei teritorial administrativă de către Guvernarea comunistă. • Revoluție în justiție și sistemul organelor de drept. Aici, singuri, nu ne vom descurca rapid. Sistemul este absolut corupt și fără ”amputații nemiloase” șanse de izbândă nu avem. Ne trebuie ajutor extern și, din ce-am discutat deja cu mai mulți oficiali străini, un asemena suport e posibil de obținut. Experiența anilor 60 ai secolului trecut, cînd în Moldova a venit un corp de specialiști înalți în mai multe domenii (de exemplu, mai mulți extra-specialiști în medicină și agricultură din Georgia), poate fi replicată și acum. Dacă mai concret, cred că trebuie să aducem în țară temporar câteva zeci de specialiști (procurori, judecători, specialiști anticorupție, vameși, etc) germani/olandezi/scandinavi sau din alte țări europene dezvoltate, care ar ”alinia rapid epoleții noștri” la standardele europene, adică la ceea ce așteaptă oamenii din țară.

Orice sectoar din Chișinău are mai mulți locuitori decât majoritatea raioanelor R. Moldova, FĂRĂ a avea un aparat URIAȘ de „conducere”. TIMPUL amintește că R. Moldova a revenit la sistemul sovietic de „raioane” în 2003 când R. Moldova era guvernată de Partidul Comuniștilor condus de Vladimir Voronin.

Partidul Comunist din China preia din nou controlul fabricilor ce furnizează materiale sanitare de protecție pentru întreaga lume, au declarat pentru New York Post importatori americani ce cumpără din China.

Ideea de a gasi un nume de fete rar pentru fiica ta poate fi o adevarata provocare. Cu siguranta vrei un nume care sa o ajute sa iasa in evidenta si, totodata, sa ii fie pe plac chiar si peste cativa zeci de ani. Din fericire, exista multe nume de fete rare, pe cat de unice, pe atat de frumoase...

Horoscop 22 Mai 2020, ora: 05:58

Luna noua in Gemeni de azi aduce un nou start. Soarele si Luna isi dau mana si intra amandoua in trigon cu Saturn, in timp ce Mercur si Venus isi pecetluiesc prietenia facand impreuna o cuadratura cu Neptun. Azi este despre a fi impreuna. Indiferent de dezamagiri, iluzii, vise...