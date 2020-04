Vești bune pentru etnicii ruși din RM care vor să plece acasă în Rusia / Putin a simplicat procedura de redobândire a cetățeniei

Cetățenii străini care absolvesc universitățile din Rusia vot putea solicita cetățenia rusă, dacă vor avea doar un an lucrat pe teritoriul statului.

Legea promovată de Putin are condiții speciale pentru cetățenii din R. Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Aceștia vor putea scri cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse, indiferent de cât timp locuiesc pe teritoriul Rusiei.

