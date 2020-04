VEȘTI BUNE! Se lucrează la peste 70 de vaccinuri împotriva COVID-19. Trei sunt în TESTE CLINICE

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Mai exact, conform specialistilor din Franta, probioticele ar putea fi folosite cu succes in profilaxia si terapia adjuvanta, la pacientii cu COVID-19.

Comportamentul sfidător și explicațiile penibile pe care ieri le-a prezentat președintele Curții Constituționale (CC), urmare intervenției brutale și anticonstituționale ale lui Igor Dodon în treburile Înaltei Curți, sunt argumente suficiente (sub toate aspectele!) pentru...

Deşi publicul larg se bucură la perspectiva unui vaccin împotriva coronavirusului, cu unele excepţii regretabile, unii cercetători subliniază faptul că sărirea sau urgentarea anumitor etape poate să ducă la expunerea subiecţilor umani la o serie de riscuri inutile. „Modul în care reduci aceste riscuri este mai întâi să arăţi că nu apar la animalele de laborator”, explică dr. Peter Hotez, decan al Baylor College of Medicine. „Am înţeles importanţa accelerării calendarului pentru vaccinuri în general, dar din tot ce ştiu acesta nu este vaccinul cu care ar trebui să încercăm asta”, mai adaugă el.

Dată fiind amploarea acestei pandemii, statele şi companiile direcţionează personal calificat şi resurse pentru a dezvolta un vaccin care ar putea să ţină sub control acest patogen. Pentru a produce mai repede un astfel de vaccin, autorităţile au aprobat o scurtare a procesului obişnuit: testarea în laborator, pe animale, pe un grup de oameni restrâns şi apoi pe un eşantion uman mai larg şi astfel s-a ajuns în situaţia în care compania chinezească CanSino se află în cea de a doua fază a testelor umane şi companiile americane: Pharmaceuticals şi Moderna au început, la rândul lor, testele pe oameni.

Producerea unui vaccin care să poată fi folosit împotriva COVID-19 se dovedeşte a fi un proces complicat, care foloseşte o cantitate mare de resurse materiale şi umane şi care are nevoie de timp pentru a fi completat. Deşi epidemia de COVID-19 este cea de a doua pandemie din acest secol, cealaltă fiind gripa porcină, oamenii de ştiinţă încă nu au reuşit să identifice un vaccin împotriva familiei coronavirusurilor, care a produs anterior şi epidemiile SARS şi MERS.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)